‘Curumim Folia’, ‘Furacão Kids’ e ‘Banda Kids’; veja programação do carnaval para crianças em Porto Velho

Folia para os pequenos acontece no domingo (19). Crianças poderão participar de brincadeiras e concursos de fantasias. Carnaval é para todo mundo aproveitar e os minis foliões não podem ficar de fora. O g1 preparou uma agenda especial para os pequenos se fantasiarem e entrarem na folia, que acontece neste domingo (19), em diversas regiões de Porto Velho. Confira 👇

Carnaval para crianças

🎉 Banda do Vai Quem Quer Kids

Após o bloco principal desfilar nas ruas de Porto Velho, chegou a vez das crianças curtirem as marchinhas da Banda do Vai Quem Quer. No bloco, as crianças poderão participar de um concurso de fantasias e do bailinho infantil. A entrada será exclusiva pelo aplicativo do Porto Velho Shopping (IOS e Android).

Onde? Porto Velho Shopping

Que horas? A partir das 16h

Quando? domingo (19)

🌪️ Furacão Kids

O bloco ‘Furacão Kids’ acontece na zona sul de Porto Velho. Segundo os organizadores, o evento contará com a presença da Belinha e da repórter kids Maria Alice. Além disso, no local do bloco, haverá brinquedos para as crianças.

Onde? Circuito da Jatuarana

Que horas? A partir das 15h

Quando? domingo (19)

🤸🏻‍♀️ Curumim Kids

O Curumim Folia é o bloco infantil feito pela Prefeitura de Porto Velho e acontece no Mercado Cultural, na região central da capital. No local, haverá a presença do grupo ‘Bem AnimadoS’, Kryssia Ugalde e Bozó & Lélézinho.

Onde? Mercado Cultural

Que horas? A partir das 16h

Quando? domingo (19)

Vito Califano