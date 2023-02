Custo da cesta básica em Aracaju aumenta 6,57%

Apesar do aumento, a capital sergipana continua tendo o menor preço da cesta, que é de R$ 555,28. Cesta básica

A cesta básica em Aracaju aumentou 6,57% no mês de janeiro em comparação ao mês anterior, seguindo alta registrada no Nordeste, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No comparativo com janeiro de 2022, a alta foi de 9,35%.

Apesar do aumento, a capital sergipana continua tendo o menor preço da cesta, que é de R$ 555,28. Em dezembro de 2022, o custo era de R$ 521,05. Segundo o Dieese, a compra dos produtos compromete 46,11% do salário mínimo líquido na capital.

São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo (R$ 790,57).

Produtos com maiores aumentos e reduções

Em Aracaju, os maiores aumentos foram dos seguintes alimentos:

tomate (48,28%)

banana (6,96%)

feijão (5,66%)

farinha (5,55%)

pão (4,84%)

arroz (3,89%)

manteiga (2,34%)

óleo de soja (2,19%)

carne (0,15%)

Já os produtos com maiores reduções foram: leite (-6,47%), café (-2,47%) e açúcar (-1,60%).

