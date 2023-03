Custo da cesta básica em fevereiro teve queda de 0,42% em Aracaju

Tomate foi um dos itens com redução de preço. Levantamento foi divulgado pelo Dieese. Tomate foi um dos itens com redução de preço

O custo da cesta básica em Aracaju teve uma redução de 0,42% em fevereiro, passando de R$ 555,28 para R$ 552,97, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Pelo 19º mês consecutivo, a capital sergipana registra a cesta básica mais barata do país.

Em janeiro deste ano, houve alta de 6,57% no preço dos alimentos. Comparando fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, o aumento foi de 6,99% no preço dos alimentos.

O estudo também apontou que a média do tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta em Aracaju é de 93 horas e 26 minutos. A compra dos produtos compromete 45,91% do salário mínimo.

Reajustes dos alimentos

Houve redução nos preços do tomate (-3,41%), óleo de soja (-2,94%) e café (-1,58%). Já a farinha de mandioca aumentou 4,65%.

Segundo o Dieese, o aumento no preço da farinha se dá pela redução da oferta da mandioca em decorrência das chuvas. A redução nos preços do tomate ocorreu devido ao grande abastecimento do produto colhido na safra de verão. Já a queda nos preços do óleo de soja, por sua vez, está associada à redução do consumo do produto em resposta aos preços elevados. E a variação nos preços do café reflete à queda nas exportações do grão ao mercado internacional.

