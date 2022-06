Custom Business in via Monte napoleone, 17

In occasione della Fashion week del 17 giugno 2022, Custom Business presenterà ufficialmente al pubblico e ai buyers la nuova collezione business bags woman.

Il team di Custom Business è lieto di comunicare la presenza delle proprie creazioni all’interno dello Showroom Montenapo di via Monte Napoleone, 17 a Milano – Italia.

Custom Business nasce con il preciso intento di esaltare l’arte artigianale italiana realizzando, da mani esperte, business bags fashion utilizzando pelli e materiali di altissima qualità e 100% Made in Italy.

La scelta di approdare nella via della moda per eccellenza, dove si trovano le firme più prestigiose e i locali storici di Milano, conferma l’esclusività e la cura per ogni singolo dettaglio che caratterizza il brand Custom Business, che racchiude ed evidenzia la tipica manualità artigianale italiana tramandata

di padre in figlio per soddisfare le richieste più eleganti ed esigenti. Business bags per molti, ma non per tutti.

L’idea di realizzare borse alla moda per il mondo del lavoro nasce da Vito Di Lorenzo, CEO di Custom Business e utilizzando queste due parole per il proprio brand, conferma fin da subito la forte spinta all’internazionalizzazione.

“L’inserimento del Brand all’interno dello showroom Montenapo in via Monte Napoleone 17 vuole essere il primo vero passo globale”, ha dichiarato il fondatore.

In occasione del Press Day del 17 giugno 2022 organizzato da Alessandra Tonelli, titolare dello showroom Montenapo in via Monte Napoleone 17, verranno presentati alla stampa tutti i brand presenti al suo interno.