CUSTOM BUSINESS Italia: presenta la Sfilata Dedicato alla Donne DEL 22 APRILE 2022

Si sono concluse con successo la presentazione e la sfilata delle business bags woman 2022 di CUSTOM BUSINESS presso la location Spazio Next di Desenzano del Garda (BS).

La serata iniziata alle ore 21.00, solo su personale invito per la stampa, imprenditori e stilisti, si è svolta al piano terra degustando un aperitivo, per poi trasferirsi al piano superiore per la vera sfilata e presentazione della nuova linea di borse da lavoro per le donne, ma anche per l’uomo, cercando di sdoganare questa linea divisoria trasformandola in “fluida”, come l’ha definita il fondatore del Brand Vito Di Lorenzo. Un segmento fortemente voluto da tutti i membri del team di Custom Business che con i loro prodotti 100% Made in Italy (certificati da Confartigianato Imprese) di altissima qualità artigianale italiana si stanno circondando di persone, collaboratori e fornitori che condividono il loro folle sogno, ovvero: “Far tornare grande l’artigianato 100% Made in Italy nel mondo senza porsi schemi o limiti nel design.”

Infatti il loro slogan è: “L’unico limite è la fantasia!” Custom Business venerdì sera ha presentato alla stampa e a tutti i presenti dei nuovissimi modelli, ma uno in particolare, svelato alla fine, chiamato “Movi” dedicato a lei e lui, una sorta di borsa unisex, “Fluida” appunto.

“Un nuovo modo di fare impresa animata dalla tradizione, dall’innovazione e dalle nostre tre colonne portanti: 100% Made in Italy, su misura, sostenibilità”, ha concluso Di Lorenzo tra gli applausi.

Contatti stampa

Vito Di Lorenzo

Tel: +39 3296493353

Email: info@custombusiness.eu

Custom Business

Custom Business (www.custombusiness.eu) è un brand che unisce tradizione e innovazione ponendo al

centro di ogni progetto il cliente. Infatti le borse sono realizzate su specifiche misure dettate dal cliente

stesso, come lo è l’intera realizzazione “100% Made in Italy”. Ogni creazione evidenzia la tipica manualità

artigianale italiana che si tramanda di padre in figlio. “L’unico limite è la fantasia”.

Segui Custom Business su: