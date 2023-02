CVV Aracaju está com inscrições abertas para novos voluntários

Para participar do processo é necessário ser maior de 18 anos. Para ser voluntário do CVV basta ser maior de idade e ter boa vontade

SupCom/Arquivo

O Centro de Valorização da Vida (CVV), em Aracaju, está com inscrições abertas para novos voluntários. O curso de capacitação terá início no dia 4 de março e visa ampliar o trabalho de prevenção do suicídio.

De acordo com a organização, o curso é gratuito e para participar é necessário ser maior de 18 anos.

“O trabalho de escuta é feito a partir do número 188, que é o número nacional de prevenção do suicídio, e para se tornar plantonista do serviço o voluntário precisa fazer a seleção que irá identificar se ele possui o perfil para atender os telefonemas”, explica a porta-voz do CVV Aracaju, Erna Barros.

Para participar da seleção basta fazer a inscrição através do link e comparecer no dia 4 de março no local marcado para o início do processo. O curso acontece às 14h, no Sesc Comércio, centro de Aracaju e terá duração de pouco mais de 1 mês, com encontros presenciais aos finais de semana.

Ufficio Stampa