Cyril Hanouna : l’animateur a présenté la nouvelle chroniqueuse de TPMP, Sandra 

Découverte dans l’émission Et si on se rencontrait, Sandra avait été remarquée sur le programme de M6. Et pour cause, celle qui pensait rencontrer Guy avec qui elle parlait depuis plus de six mois, s’est retrouvée en face d’Ismaël, le meilleur ami de son prétendant n’ayant pas voulu se déplacer. Et pour cause : il est en réalité marié ! “Tu es marié, tu envoies ton ami avec une lettre mal écrite, me dire que tu es marié depuis quatre ans”, avait-elle reproché à celui pour qui elle avait des sentiments. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, la jeune femme a alors fait mourir de rire les téléspectateurs avec ses phrases toujours très hilarantes.

Des répliques qui ont d’ailleurs séduit Cyril Hanouna : “S’ils disent que je suis une comédienne, j’accepte. Après, on peut me repérer, hein. S’il y a Jean Dujardin, Thomas Ngijol… il n’y pas de problème”, a-t-elle déclaré avant de poursuivre : “Je vais dans une émission telle que celle-ci, je sais pertinemment qu’elle va passer devant la France entière. Moi, je vais aller me ridiculiser. Il y a ma mère qui regarde, non franchement.” Ainsi, Cyril Hanouna n’a pas hésité à l’inviter sur son plateau ce mercredi 30 mars, mais cette fois-ci en tant que chroniqueuse.

Sandra : “Je suis un pied dedans un pied dehors”

Sandra s’est donc présentée sur le plateau de TPMP. L’occasion pour Cyril Hanouna de lui poser quelques questions, notamment sur sa vie privée et savoir si elle était toujours avec Guy. “Je suis un pied dedans un pied dehors”, a-t-elle répondu, expliquant que sa situation avec le jeune homme était toujours compliquée. Sandra est-elle prête à donner une chance à Guy ? Dans tous les cas, la jeune femme aura trouvé un public et même des fans ! Une jolie façon d’oublier son passage désastreux dans l’émission de M6 ?

Cyril Hanouna et Sandra © C8

