Cyril Hanouna : l’animateur va réaliser son rêve

Une bonne nouvelle. Cyril Hanouna est un animateur emblématique de la télévision. Il est au quotidien à l’antenne avec son émission Touche pas à mon poste, diffusée sur C8. Il traite de l’actualité, reçoit de nombreux invités venus raconter leur histoire et n’hésite pas à évoquer la vie privée de ses chroniqueurs mais également la sienne. Il a de nombreux projets plein la tête et notamment un rêve, qu’il va prochainement réaliser. Ce vendredi 25 février, Cyril Hanouna évoquait son émission, Face à Baba. Dans celle-ci, il reçoit une personnalité politique, candidate aux prochaines élections présidentielles. Alors qu’il expliquait la raison de l’annulation de la venue de Valérie Pécresse le 3 mars prochain, le présentateur a annoncé une bonne nouvelle aux téléspectateurs. “Petit scoop… on sera en direct lors des élections présidentielles le 10 et le 24 avril“, a-t-il d’abord annoncé. “Ce seront deux émissions spéciales avec les résultats du premier tour et bien sûr, du second tour“, a-t-il poursuivi. Concernant l’heure de rendez-vous, Cyril Hanouna explique : “A partir de 19 heures et pour toute la soirée électorale bien entendu“, a-t-il conclu.

Il est ravi. Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna ne peut cacher sa joie. “C’est une décision qu’on a prise avec C8 hier et Lionel Stan, le directeur général de H20“, a-t-il expliqué avant d’affirmer : “On sera là en direct pour les élections“. Face à l’engouement de ses chroniqueurs, le présentateur précise : “Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Il y aura également du public“. Ce que Cyril Hanouna souhaite ? “Recevoir toutes les personnes qui voudront réagir mais aussi tous les partis puisqu’on saura qui seront les finalistes le soir du 10 avril“, a-t-il poursuivi. Si l’animateur est aussi ravi de cette nouvelle, c’est parce qu’il affirme qu’il s’agit d’un “rêve pour moi. A chaque fois, je regarde et je vois les candidats s’écharper sur les plateaux de télévisions, en disant “oui vous n’avez fait que 2%” et là, j’espère qu’ils seront sur le nôtre“, a-t-il assuré. Concernant ces deux soirées, l’emblématique présentateur de C8 a évoqué un “très très gros programme” avant de mentionner un “projet qui peut arriver avant le 10 avril. Ce seront trois soirées spéciales et je vous en dirai plus la semaine prochaine“, a-t-il conclu. De quoi mettre l’eau à la bouche des chroniqueurs mais aussi des téléspectateurs.

Valérie Pécresse : pourquoi a-t-elle annulé sa venue dans Face à Baba ?

Cyril Hanouna devait recevoir Valérie Pécresse dans son émission Face à Baba, le 3 mars prochain. Une invitation que la principale concernée a annulé ce jour. “En raison de la situation internationale, Valérie Pécresse a annulé sa participation à l’émission de Cyril Hanouna, Face à Baba, le 3 mars“, a écrit Ludovic Vigogne, journaliste de l’Opinion. De son côté, le présentateur a donné des explications dans son émission. Il a d’abord expliqué qu’il s’agissait de la faute de France 2, qui a décalé la venue de Marine Le Pen avant de préciser qu’il s’agit également de la situation en Ukraine. Toutefois, l’animateur a assuré que la candidate sera présente dans l’émission Face à Baba, la “semaine d’après le 3 mars, certainement le lundi“, a-t-il conclu.

