cyril-hanouna-victime-de-racisme-?-il-balance-sur-la-police-dans-tpmp

Cyril Hanouna adore livrer des anecdotes aux téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Ce mardi, le roi du Paf a parlé de ses moyens de locomotions. Parmi eux, l’avion qu’il “prend très peu”. D’ailleurs, Cyril Hanouna se souvient de son dernier voyage dans les airs. La star de C8 se rendait à New York, aux États-Unis. Et l’atterrissage ne s’est pas passé comme prévu ! “Le dernier avion que j’ai pris, c’était pour aller à New York et j’ai été arrêté par rapport à… vous savez… à mon faciès, a confié Cyril Hanouna. Voilà, tout simplement !”

En 2020 déjà, Cyril Hanouna avait raconté avoir passé 12 heures à l’aéroport de New York après avoir éveillé les soupçons des douaniers. Il était alors accompagné de son ami Jean Rachid. “Faut savoir que je parle 100 fois mieux anglais que mon ami, déjà”, commence l’animateur. “I am Jimmy Fallon in France”, imite Cyril Hanouna, avec humour, en référence au célèbre animateur de talk-show. Il affirme que les policiers de la douane auraient “googlisé” son nom pour vérifier son identité.

Cyril Hanouna surnommé le “petit Pakistanais”

Cyril Hanouna affirme avoir été interpellé par les policiers à plusieurs reprises à son atterrissage sur le sol américain. Il avait expliqué qu’il possédait une revue Détective et un magazine intitulé “Criminal” dans son sac de voyage. De quoi affoler les douaniers qui auraient appelé des renforts ! Comment sont-ils parvenus à échapper à leurs griffes ? Jean-Rachid a déclaré être un producteur de films. De quoi justifier une telle lecture !

Pour rappel, Cyril Hanouna est souvent confondu pour un Pakistanais – en 2014, Thierry Ardisson l’avait même qualifié de “petit Pakistanais”. Toutefois, l’animateur est d’origine juive tunisienne par ses parents. Son père Ange Hanouna est médecin aux Lilas et sa mère Esther tient une boutique de prêt-à-porter à Vincennes.

