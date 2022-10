da-amici-a-uomini-e-donne-per-diventare-il-nuovo-tronista:-“voglio-uscire-a-cena-con-gemma”

Il mondo di Uomini e Donne festeggia un altro matrimonio, quello di Biagio e Caterina, e per l’evento abbiamo intervistato due personaggi del piccolo schermo che hanno preso parte alle nozze: il ballerino Ivan Cottini e l’ex cavaliere Paolo Marzotto.

Ciao Ivan, sei contento di aver preso parte al matrimonio di Biagio? Che ne pensi della coppia?

Io li adoro. Sono molto amico con Biagio. Diciamo che è stato tra di noi un amore a prima vista, due anni fa durante un evento. Da quel momento non ci siamo più lasciati.

Qual è stato il momento più bello delle nozze?

Direi due. Quando la figlia di Biagio ha espresso un suo pensiero su Caterina, e il mio ballo quando la mamma di Caterina è corsa da me in lacrime.

Si è detto che potevi diventare il nuovo tronista. Che ne pensi?

Voci e rumors. La cosa mi stuzzica. Se arrivasse una proposta da Maria si valuterà, anche se ancora non vorrei chiudere con la danza. Mi piacerebbe fare un mio ultimo ballo o a Sanremo o a un serale di Amici. Da lì poi chiudere un capitolo per aprirne un altro. Magari proprio Uomini e Donne.

Nel caso che tronista saresti?

Finalmente un tronista unico e diverso.

Lo vedi il programma? Cosa ne pensi di Gemma?

Mi piacerebbe andarci a cena perché penso che con Gemma c’è da buttarsi a terra dalle risate.

Cosa ne pensi degli opinionisti di Uomini e Donne?

Nulla per ora, aspetto che finalmente Maria mi da il trono (ride).

Al matrimonio era presente anche una vecchia conoscenza di Uomini e Donne del trono over, sentiamo anche lui.

Ciao Paolo, come stai?

Sto bene, sono appena tornato dal matrimonio di Biagio e Caterina.

Come li hai conosciuti?

Li ho conosciuti a Uomini e Donne. Con Biagio è scattata quell’amicizia che dura ancora oggi, anche se c’era qualche serpe che ci voleva separare. Li ringrazio per l’invito arrivato dopo due anni che non ci sentivamo. Il loro matrimonio è stato bellissimo e devono ringraziare per questo soltanto il loro amore. Si sono conosciuti, si sono piaciuti e si sono amati.

Ci puoi raccontare dell’addio al celibato?

Venerdì 2 settembre alle 21 siamo andati a festeggiare l’addio al celibato di Biagio al suo addio al celibato. C’eravamo io, Fabrizio e Biagio. Siamo andati a mangiare in un ristorante a Francavilla al mare. Poi ci siamo andati a divertire in un locale. Il sabato sera siamo andati a festeggiare l’addio al nubilato di Caterina. Tra gli invitati c’erano anche personaggi di Uomini e Donne: Pamella Barretta, Cristina Incorvaglia e Barbara De Santis. Una bellissima festa trascorsa con amici veri.

A Uomini e Donne tu hai avuto una storia con Sabrina Travaglini. Come è andata a finire?

Abbiamo preso una pausa di riflessione sul nostro rapporto per colpa mia.

Da Amici a Uomini e Donne per diventare il nuovo tronista: “Voglio uscire a cena con Gemma” scritto su Più Donna da Fralof.