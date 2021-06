da-ballando-con-le-stelle-al-tribunale:-cosa-sta-succedendo-tra-le-due-bellissime

Era il 2017 quando Alba Parietti ha preso parte a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente per l’edizione in corso, un’esperienza in parte difficile segnata anche da una serie di scontri con Selvaggia Lucarelli, continuati sui social e che oggi è arrivata in tribunale. A rompere il silenzio è stata proprio la showgirl ex concorrente del programma condotto da Milly Carlucci.

Nonostante siano trascorsi molti anni, il conflitto tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli non è assolutamente acqua passata, bensì un fuoco che arde ancora. Come abbiamo avito modo di spiegare precedentemente, le pagine di gossip hanno raccontato in toto quanto successo tra le due donne e i litigi che si sono verificati appunto negli studi di Ballando con le Stelle, e successivamente anche sui social.

Selvaggia Lucatelli, giudice nel programma da molte edizioni, ha così deciso di querelare Alba Parietti, un processo questo che è giunto alle battute iniziali.

Selvaggia Lucarelli vs Alba Parietti

Comincia così un nuovo atto dello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti, una contro l’altra questa volta in un’aula di tribunale. Un processo che prende ufficialmente il via e sul quale la Parietti ha deciso di rompere il silenzio.

Secondo quanto reso noto da Il Messaggero, che ha proposto la video intervista realizzata da La Presse, ecco che Alba Parietti una volta fuori dall’aula del tribunale ha dichiarato: “In vita mia non ho mai fatto causa a nessuno, non sono mai entrata in un’aula di tribunale. Mi ha dato fastidio quello che ha mistificato. Questa storia l’ha vista tutta Italia e lei la racconta in modo diverso”.

“Sono state dette cose pesanti…”

Ancora un faccia a faccia tra Alba Parietti e la giornalista Selvaggia Lucarelli, uno scontro cominciato nel 2017, mai concluso, arricchito da ‘paroloni’ detti durante le dirette televisive e che spesso anche anno animato le pagine di cronaca rosa.

Bisogna attendere, quindi, cosa succederà questa fase giudiziaria ma, sotto certi aspetti, Alba Parietti sembra non nutrire alcun dubbio: “ Vorrei ricordare che la querela l’ha fatta lei e io le sono dovuto andare dietro, per quanto mi riguarda questa storia poteva essere chiusa anni fa – concludere la showgirl ed ex concorrente di Ballando con le Stelle-. Anzi per me non era mai cominciata. Sono state dette cose pesanti, che sono vecchia, finita e che non ho mai lavorato. Questi non sono punti di vista, ma sono profondi. Qualsiasi essere umano sarebbe ferito da quelle frasi ”.