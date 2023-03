da-catanzaro-il-trionfo-ai-“soliti-ignoti”,-emmanuele-e-cristina-vincono-oltre-38mila-euro

La Calabria e, in particolare, il suo capoluogo Catanzaro protagonisti de “I soliti ignoti”, il game show di Rai1 condotto da Amadeus. Nella puntata andata in onda questa sera, infatti, hanno partecipato Emmanuele e Cristina, fratello e sorella, abili a indovinare le occupazioni dei personaggi in studio e soprattutto nell’ultima sfida del parente misterioso. Una grande gioia per i due giovani catanzaresi, che tornano a casa con una corposa vincita di 38.500 euro.

Vito Califano