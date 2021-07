da-elisa-isoardi-e-orietta-berti-fino-a-tommaso-zorzi:-ecco-dove-vedremo-i-volti-dell’anno-la-prossima-stagione-tv

Mettiamoci comodi, quindi, e prepariamo i pop corn perché ci aspettano delle sorprese nei nostri canali preferiti.

Come di consuetudine, la televisione, per alcuni programmi, durante la stagione estiva, va in vacanza. Numerosi sono le trasmissioni che si godono il meritato riposo e che hanno già salutato il pubblico. Per esempio, Domenica in che Mara Venier ha chiuso di recente.

Poi, ancora, Pomeriggio 5 capitanato da Barbara D’Urso, e anche Federica Panicucci ha dato appuntamento tra un paio di mesi per il suo Mattino 5. Insomma, quindi, gli svariati spettatori che li seguono con interesse dovranno aspettare prima di rivedere questi volti sui loro schermi.

Tuttavia, c’è da dire che prossimamente ci saranno delle novità che potrebbero far piacere al pubblico delle reti più importanti del palinsesto italiano. E, a quanto pare, i protagonisti sono alcuni personaggi di punta. Loro hanno vissuto un anno con il botto, tra vincite, ospitate e successi vari, ultimamente si sono di certo distinti.

Tommaso Zorzi, infatti, ha conquistato il podio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, e, subito dopo, ha cominciato a diventare una sorta di prezzemolino della tv, facendo da opinionista all’Isola dei famosi e da Maurizio Costanzo, e conducendo uno show tutto suo, intitolato Il punto Z.

Elisa Isoardi, invece l’abbiamo vista come concorrente all’Isola dei Famosi. L’avventura non è andata male, ma ha dovuto ritirarsi anzitempo per un problema medico. Orietta Berti, poi, anche se non si è posizionata ai primi posti, ha lasciato il segno al Festival di Sanremo, e ha anche collaborato con Fedez e Achille Lauro in Mille, un brano che sta spopolando nelle classifiche musicali.

Le novità che hanno in serbo i tre personaggi popolari

Tommaso Zorzi insieme con Orietta Berti (Instagram)

Ma vediamo, dunque, a che cosa potremmo assistere tra non molto. Questa tripletta televisiva è piuttosto tosta e probabilmente ognuno di loro ha le carte in regola per intrattenere il pubblico da casa.

L’unica notizia un po’ incerta, però, riguarda la ex di Matteo Salvini. Al momento, sembrerebbe che per Elisa qualcosa bolla in pentola, anche se, a onor del vero, non si è ancora sicuri di che cosa l’aspetta. Considerando, poi, che vari programmi interessanti sono già stati assegnati a Ilary Blasi e Anna Tatangelo.

Invece, la signora della musica italiana, potrebbe iniziare una nuova avventura al fianco di Antonella Clerici. Orietta, infatti, pare che occuperà un posto d’onore in The Voice Senior.

Tommi, poi, oltre ai già trionfi passati, pare proprio che sarà presente in Drag Race Italia insieme con Chiara Francini e Priscilla. Ne vedremo delle belle, insomma, dato che le novità sono già tante.