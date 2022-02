Da Google a Nestlé, uno studio ridimensiona i proclami “net zero” dei giganti del commercio

Secondo il rapporto Corporate Climate Responsibility Monitor (CCRM) del New Climate Institute colossi quali Google, Amazon, Ikea, Apple e Nestlé non fanno abbastanza per ridurre il loro impatto sull’ambiente, e mentono rispetto ai loro progressi. Su 25 società – tra le quali Maersk, Apple, Sony, Vodafone, Amazon, Deutsche Telekom, Enel, GlaxoSmithKline, Google, Hitachi, Ikea, Vale, Volkswagen, Walmart, Accenture, BMW Group, Carrefour, CVS Health, Deutsche Post DHL , E.On SE, JBS, Nestlé, Novartis, Saint-Gobain, Unilever – molte non riescono a raggiungere gli obiettivi sulla lotta ai cambiamenti climatici, ed esagerano regolarmente nella comunicazione dei loro progressi. Spinti a mentire da consumatori sempre più attenti a scegliere prodotti ecologici, i giganti del commercio cercherebbero quindi delle scappatoie: cosa tra l’altro ancora facilissima, oltre che possibile, proprio perché non esistono al momento standard comuni attraverso i quali certificare gli impatti delle grandi e medie aziende. E difatti a questo si sono appellate Google, Amazon, Ikea, Apple e Nestlé per confutare i risultati della ricerca. Interpellati dalla BBC, hanno fatto sapere di non essere d’accordo con i metodi utilizzati nel rapporto. Ma l’autore dello studio, Thomas Day, ha spiegato che il suo team pensava di mettere in luce le buone pratiche di queste realtà aziendali, rimanendo invece “francamente sorpreso e deluso dalla mancanza di integrità generale nelle affermazioni delle aziende”.

Il Corporate Climate Responsibility Monitor è stato condotto dalle organizzazioni senza scopo di lucro New Climate Institute e Carbon Market Watch. Ha esaminato le strategie dichiarate pubblicamente dalle aziende per ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere lo zero netto, ovvero interrompere l’aumento della quantità di gas serra nell’atmosfera. Un obiettivo che gli scienziati ritengono necessario entro il 2050, per limitare l’aumento della temperatura globale. A questo fine ogni azienda ha stabilito i propri obiettivi. Ad esempio, Google promette di essere privo di emissioni di carbonio entro il 2030, mentre Ikea si impegna a essere “positivo per il clima” entro il 2030. Lo studio non ha tanto contestato che le aziende in questione non fanno quanto promesso, ma che le stesse promesse, ovvero i modi con i quali intendono raggiungere l’obiettivo – anche se fossero messe in atto, cosa tutta da dimostrare – ridurrebbero le emissioni al massimo del 40%, e non del 100% come lasciano intendere parlando di “zero netto”. Solo tre delle 25 aziende valutate sono state definite effettivamente impegnate a rimuovere il 90% delle emissioni di carbonio dalle loro catene di produzione e fornitura: si tratta di Maersk, Vodafone e Deutsche Telekom. Comunque, tutte le società potrebbero migliorare e a nessuno è stato assegnato un punteggio di “elevata integrità”. Lo studio ha valutato le strategie per ridurre le emissioni da produzione e trasporti o packaging, ma anche fattori come la comunicazione periodica delle proprie emissioni; la consapevolezza (e la comunicazione) delle maggiori fonti di emissioni della propria azienda; e infine il fatto che la divulgazione di queste informazioni sia comprensibile. È emerso che “c’è un grande divario tra ciò che le aziende dicono e la realtà”, hanno commentato i ricercatori. “Le affermazioni ambiziose delle aziende troppo spesso mancano di reale sostanza, e anche chi sta facendo relativamente bene esagera le proprie azioni”. Questo significa che l’utente medio che dovesse cercare, ad esempio, un mobile, una tv o del cibo al supermercato fatica notevolmente a prendere una decisione informata. È anche vero che stabilire come quantificare queste emissioni è discutibile. Ad esempio, il rapporto afferma che il 70% dell’impronta climatica di Apple è creata dalle emissioni a monte, cioè quelle prodotte da chi compra i suoi prodotti, compresa l’elettricità necessaria a utilizzare telefoni e laptop. Ma molte aziende non hanno incluso queste emissioni nei loro piani climatici. Dovrebbero farlo? E come? Il vero ritardatario pare essere il legislatore, vale a dire l’Unione Europea, che latita nel chiarire questi aspetti, lasciando in sostanza al marketing aziendale la possibilità dei consumatori di informarsi. Il che vale a dire che ad oggi è impossibile fare una scelta sostenibile che sia diversa dall’astenersi dagli acquisti, ove possibile.

L’articolo Da Google a Nestlé, uno studio ridimensiona i proclami “net zero” dei giganti del commercio proviene da The Map Report.