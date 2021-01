Da Lady Kitty Spencer a James Middleton: i royal wedding più attesi del 2021

Nel 2020, causa coronavirus, persino le nozze reali – vedi il matrimonio di Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi – sono andate in scena sottotono, all’insegna della discrezione, davanti a pochissimi invitati. Ma in un 2021 in cui tutti si augurano di poter tornare alla normalità è possibile che i royal wedding ci regalino un pizzico di glamour in più.

Per esempio Lady Kitty Spencer, la nipotina trentenne della principessa Diana, nel 2020 avrebbe dovuto sposare il sessantunenne miliardario sudafricano Michael Lewis, a cui è legata da quattro anni. I due, causa pandemia, hanno fatto slittare la data delle nozze al 2021. Il che può significare una cosa sola: sognano una cerimonia in grande, con lunga lista di invitati coronati come i principi William e Harry d’Inghilterra.



Le nozze di lady Kitty non saranno le uniche del 2021 per il clan Spencer. Anche Amelia, sorella di Kitty, andrà all’altare. La ventottenne lo scorso luglio ha detto «sì» a Greg Mallet, a cui è legata da undici anni dopo averlo conosciuto all’Università di Città del Capo nel 2010.

Molto atteso anche il matrimonio di James Middleton e Alizee Thevenet. Il fratello minore della duchessa di Cambridge e la fidanzata, nel 2020, causa coronavirus hanno fatto slittare le nozze per ben due volte. Troppo difficile organizzare una cerimonia anglo-francese in piena pandemia. Ma il 2021 dovrebbe essere l’anno buono per dire finalmente «sì».

Nozze (bis) in vista anche per l’ex principessa del Lussemburgo Tessy Antony di Nassau, che nel 2017 ha divorziato dal principe Louis da cui ha avuto due figli (i principi Gabriel e Noah, 14 e 13 anni) e ora è pronta è tornare all’altare con l‘imprenditore svizzero Frank Floessel a cui è legata da un anno e mezzo. Non è escluso che al matrimonio sarà presente anche l’ex marito. Il principe Louis e Tessy si dissero addio per non meglio chiarite «circostanze dolorose», ma oggi sono in ottimi rapporti. E anche lui ha ritrovato l’amore. Con l’avvocatessa parigina Scarlett-Lauren Sirgue.

Tra i matrimoni della noblesse europea in programma per il 2021, uno in particolare si preannuncia particolarmente fastoso. Quello tra Carlo Fitz-James Stuart de Solís, nipote della duchessa di Alba, 22esimo conte di Osorno, e la fidanzata (da tre anni) Belén Corsini di Lacalle. Tutti si aspettano che Carlo metta in scena un matrimonio spettacolare come quello del fratello maggiore Fernando Fitz-James Stuart, duca di Huéscar, che nel 2018 ha sposato Sofía Palazuelo Barroso, nel Palacio di Liria a Madrid, davanti a 750 invitati.

LEGGI ANCHE

Tutte pazze per Arthur Chatto, il personal trainer col sangue blu

LEGGI ANCHE

Il nuovo «titolo» del principe Harry che piace a Meghan Markle

LEGGI ANCHE

Nuovo scandalo per la regina Elisabetta: arrestato il cugino Simon Bowes-Lyon