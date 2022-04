Da luglio sarà vietato fumare su tutte le spiagge di Barcellona

Stop alle sigarette su tutte le spiagge di Barcellona. È questa la decisione della sindaca Ada Colau, resa nota dal comune con l’annuncio dell’apertura della stagione balneare, che vieta il fumo su tutti e cinque i chilometri di spiagge presenti nella città.

Il divieto che entrerà in vigore da luglio e sarà valido per l’intero anno, sarà accompagnato da una serie di controlli a opera della Direzione delle Spiagge e dell’Agenzia di Salute Pubblica di Barcellona, ma prima di allora il comune si impegnerà in una particolare campagna di comunicazione: più che porre l’accento sul divieto e sulla multa di 30 euro prevista per i trasgressori, verranno comunicati al pubblico i benefici ambientali e sanitari che derivano da spiagge senza fumo e senza mozziconi di sigaretta.

Non si tratta della prima iniziativa di questo tipo per la città catalana. Il comune ha infatti fatto sapere che grazie al divieto imposto nel 2021 sulle spiagge di di Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària e Nova Marbella, il numero di fumatori è risultato essere fino a sette volte inferiore sugli arenili interessati.

L’assessore alla transizione ecologica, Eloi Badia, ha detto che la scorsa estate nessuno è stato sanzionato: “Tutti hanno capito perfettamente e abbiamo dovuto solo avvertire alcuni fumatori distratti di spostarsi sul lungomare per fumare”.

Per promuovere la tutela dell’arenile metropolitano, l’anno scorso il Comune ha completato l’installazione di rastrelliere per biciclette sul 100% delle spiagge. Tra le azioni intraprese, la sospensione dell’aratura delle spiagge, che porta a perdita di sabbia, la manutenzione e il consolidamento dei sistemi dunali e la modifica del calendario di collocazione degli arredi e delle attrezzature. L’obiettivo è di aiutare il recupero della biodiversità di questi spazi e di aumentare la qualità del paesaggio. Durante la primavera è stato anche attuato un intervento massiccio di rimozione delle specie vegetali invasive, per un totale di oltre 4.600 kg delle specie Arctotheca calendula, Carpobrotus (da noi noto come “unghia di strega”) e Yucca aloifolia.

