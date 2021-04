“Da noi a ruota libera”, Max Giusti in grosse difficoltà, interviene Francesca Fialdini che preoccupata, interrompe la trasmissione e dice: “Stop un attimo”

Francesca Fialdini anche ieri è andata in onda con un’altra puntata di “Da noi a ruota libera” il programma domenicale che segue a Domenica In e che riscuote sempre un grandissimo successo di pubblico.

Francesca Fialdini, che qualche settimana fa è stata colpita dal covid e ha condotto la trasmissione da casa facendosi aiutare in studio da Nek, è tornata e ha superato brillantemente il covid anche se ha testimoniato che è stata dura anche per i sensi di colpa e il timore di aver eventualmente contagiato, inconsapevolmente, le persone a lei più care.

Francesca Fialdini ospita Max Giusti che ha un momento di difficoltà e la Fialdini interrompe la trasmissione

Ieri, a Da noi a ruota libera, tra i tanti ospiti, è anche andato il bravissimo attore romano Max Giusti, da poco reduce dalla trasmissione Il cantante mascherato che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e che per lui è stata, a suo dire, una bellissima esperienza.

Ieri, però, è accaduto un imprevisto che ha richiesto l’intervento della conduttrice, Francesca Fialdini che ha prontamente interrotto la trasmissione.

Vediamo cosa è accaduto.

Max Giusti, dopo essere entrato in studio ha iniziato a tossire e si vedeva che era in difficoltà. A quel punto Francesca Fialdini ha interrotto la trasmissione e ha dato a Max Giusti un bicchiere d’acqua e poi il comico romano ha spiegato che prima di entrare in studio aveva mangiato un gelato e un pezzetto del biscotto gli era rimasto in gola. Dopo aver bevuto l’acqua, tutto è rientrato e l’intervista è potuta iniziare. Ospite in studio anche Vittoria Puccini che da stasera, lunedì 5 aprile inizierà la nuova serie tv “La fuggitiva”.

L’acredine che c’è tra Francesca Fialdini e Mara Venier

Voci di corridoio dicono che tra Francesca Fialdini e Mara Venier non corra buon sangue e questo lo si capirebbe dalla circostanza che la Venier in chiusura di trasmissione non passa mai la linea alla Fialdini e alla trasmissione “Da noi a ruota libera” come di solito si fa ma saluta il suo pubblico numeroso e che la segue con tanto affetto dando l’appuntamento alla domenica successiva. Ieri, la Venier ha anche detto che domenica in proseguirà per tutto il mese di giugno.

In tanti si sono chiesti cosa sia accaduto tra le due donne e come mai la Venier non voglia fare da traino alla trasmissione della Fialdini ma, al momento, nessuno sa cosa sia accaduto.