da-oggi-in-vigore-il-regolamento-ue-per-ridurre-i-consumi-del-gas

Dopo la pubblicazione in Gazzetta europea nella giornata di ieri, entra oggi ufficialmente in vigore il regolamento dell’UE per la riduzione dei consumi di gas sul quale il Consiglio Affari Energia ha trovato l’intesa politica lo scorso 26 luglio.

Come riportato dall’agenzia Ansa, la finalizzazione dell’accordo, con il voto contrario di Ungheria e Polonia ma con il quorum della maggioranza qualificata ampiamente raggiunto, è avvenuta lo scorso 5 agosto. L’obiettivo è quello di preparare il blocco europeo a un’eventuale interruzione delle forniture russe.

Il regolamento, che ha valenza retroattiva giacché si riferisce al periodo che va dal 1 agosto 2022 al 31 marzo 2023, stabilisce che in questi mesi gli Stati membri procedano a una riduzione volontaria del 15% dei consumi di gas. La riduzione diventa obbligatoria nel caso in cui il Consiglio Ue decreti l’allerta energetica. Come già annunciato, il 15% è il tetto massimo della riduzione richiesta. Una decina di Paesi, inclusa l’Italia, potranno sfruttare una serie di deroghe che, mediamente, fanno scendere il taglio obbligatorio al 7%.

Ursula von der Leyen / CC-BY-4.0: © European Union 2022 – Source: EP

“Oggi l’UE ha compiuto un passo decisivo per fronteggiare la minaccia di un’interruzione totale del gas da parte di Putin – si legge nella dichiarazione ufficiale rilasciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen -. Accolgo con favore l’approvazione da parte del Consiglio del regolamento del Consiglio sulle misure coordinate di riduzione della domanda di gas.

L’accordo politico raggiunto dal Consiglio a tempo di record, sulla base della proposta della Commissione ‘Salvare il gas per un inverno sicuro’ presentata la scorsa settimana, garantirà una riduzione ordinata e coordinata del consumo di gas in tutta l’UE per prepararsi al prossimo inverno. Integra tutte le altre azioni intraprese fino ad oggi nel contesto di REPowerEU, in particolare per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica. L’impegno collettivo a ridurre del 15% è molto significativo e aiuterà a riempire il nostro magazzino prima dell’inverno. Inoltre, la possibilità di dichiarare lo stato di allerta dell’UE determinando riduzioni obbligatorie del consumo di gas negli Stati membri fornisce un segnale forte che l’UE farà tutto il possibile per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e proteggere i propri consumatori, siano essi famiglie o industria.

Agendo insieme per ridurre la domanda di gas, tenendo conto di tutte le specificità nazionali rilevanti, l’UE ha assicurato solide basi per l’indispensabile solidarietà tra gli Stati membri di fronte al ricatto energetico di Putin. L’annuncio di Gazprom che taglierà ulteriormente le consegne di gas in Europa attraverso il Nord Stream 1, senza giustificati motivi tecnici, illustra ulteriormente la natura inaffidabile della Russia come fornitore di energia. Grazie alla decisione odierna, siamo ora pronti ad affrontare la nostra sicurezza energetica su scala europea, come Unione”.

Secondo le stime della Commissione, per raggiungere l’obiettivo nei prossimi sette mesi, occorrerà risparmiare un totale di 45 miliardi di metri cubi di gas. La sola Germania, che da sola importa circa il 40% del gas russo destinato all’intera Unione europea, dovrebbe consumare circa 10 miliardi di metri cubi in meno.

I strongly welcome the endorsement by Council of the regulation to reduce gas demand and prepare for the winter. It is a decisive step to face down the threat of a full gas disruption. Thanks to today’s decision, Europe is now ready to address its energy security, as a Union. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2022

L’articolo Da oggi in vigore il regolamento UE per ridurre i consumi del gas proviene da The Map Report.