da-singapore-a-singapore-senza-scalo:-via-alla-prima-crociera-creata-per-l’era-covid

Un giorno e mezzo a mollo nel mare equatoriale, tra gli Stretti di Malacca e il Mar Cinese Meridionali. Senza scalo, con partenza e arrivo a Singapore, che poi è la loro stessa città-capitale. Così, i primi 1.400 utenti del neonato servizio “Cruise to Nowhere” stanno sperimentando la prima crociera nata specificamente per gli amanti dei viaggi sui grattacieli del mare che non vogliono rinunciarvi neppure nella travagliatissima era della pandemia.

Pensata nella stagione dei grattacieli del mare ormeggiati fuori dai porti a tempo indeterminato, l’offerta della compagnia asiatica (Hong Kong) Dream Cruises ha preso corpo oggi. Una macchina organizzata su misura, con test rapidi nel Marina Bay Cruise Centre, il terminal crocieristico locale, che sono cominciati alle 9 della mattina. I test, il cui esito veniva comunicato dopo un’ora, si sono conclusi in tempo per la partenza, fissata per le 21. Il ritorno per i villeggianti – sono ammessi solo i residenti nella città stato – si concluderà dopo 36 ore.

Singapore: al via la “crociera verso il nulla”

La nave, la World Dream da 150mila tollellate di stazza e 335 metri di lunghezza, ospita poco più del 40 per cento de quasi 3.400 passeggeri che potrebbe accogliere. Potrà offrire servizi come diversi ristoranti, una spa e due piscine esterne, un casinò e persino uno show a tema natalizio. Il tutto, però, solo su prenotazione – che sono state effettuate prima della partenza. Gli utenti non potranno usufruire di ognuno dei servizi per più di un’ora.

Del servizio fanno parte integrante un’opzione di bus-navetta di andata e ritorno tra la stazione marittima e alcune località turistiche della metropoli asiatica, come VivoCity. Il tutto, in considerazione del periodo di attesa nella stazione marittima, che potrebbe essere particolarmente lungo e tedioso per chi avesse prenotato il tampone all’alba.

La presentazione ai media prima della partenza (reuters)

Ai crocieristi viene consegnato un mouse dedicato alla tracciabilità, che verrà scannerizzato ripetutamente nei crocevia della nave per monitorare i contatti. In uno dei deck centrali della nave c’è il centro medico, con due medici e un equipaggiamento inclusivo di strumenti per la terapia intensiva. La possibilità di effettuare test a bordo, di confermare la positività e di mettere in quarantena i contatti di primo livello (34 cabine ad hoc) sono parte dell’infrastruttura dedicata alla gestione dell’eventuale emergenza.

Proposta a partire dal 13 ottobre, la Crociera nel Nulla ha raccolto 6mila prenotazioni nei primi 5 giorni. Al momento, l’offerta consta di un’escursione da due notti e di una da tre. I prezzi partono dai 600 dollari di Singapore (poco meno di 400 euro), cui però vanno aggiunti il tampone (40 euro), le tasse portuali altri servizi difficili se non impossibili da evitare, mance obbligatorie incluse.

I test durante la procedura di imbarco (afp)

L’esempio della compagnia di Hong Kong non rimarrà un unicum. Anche Royal Caribbean destinerà la sua Quantum of the Seas a questa neonata forma di viaggio circolare.