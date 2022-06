Da Uomini e Donne a Buckingham Palace: Ecco chi è stata invitata dalla regina Elisabetta II. Fan in delirio, le foto

Una ex dama di Uomini e Donne stupisce tutti. In occasione del giubileo della Regina Elisabetta II, si è recata a Londra, alla corte reale. Il racconto della sua visita è stato fornito da lei stessa e con molti dettagli sul suo profilo instagram facendo emozionare molto i suoi fan. La donna ha infatti documentato tutto e ha commentato con tanta gioia. Scopriamo di chi si tratta.

Pochi giorni fa Londra e L’Inghilterra sono state travolte da aria di celebrazioni. La regina Elisabetta II ha raggiunto un grande traguardo: il giubileo di platino ed i 70 anni di trono. Parliamo di una donna che ha ormai attraversato generazioni e vissuto in epoche sempre diverse. Nonostante la sua età, ha ancora la forza e la voglia di celebrare tutto ciò che ha a che fare con il suo regno. E in occasione di un traguardo così importante, sono giunti dalla California anche Harry e Megan, ormai molto estranei agli affari della royal family.

Gli inglesi, ed in particolare i Londinesi, hanno affollato le piazze e soprattutto si sono recati fuori al Buckingham palace per assistere alla celebrazione, alla parata e al famoso saluto reale. Ma a quanto pare, i britannici non erano gli unici. Una ex dama del trono over di Uomini e Donne si è recata a Londra. Si tratta di Barbara De Santi. È un volto ormai molto noto nel programma, che ha goduto ha lungo della sua presenza. La donna è in realtà ritornata in studio proprio ultimamente. Ma a parte il favore della televisione italiana, pare abbia conquistato anche Londra.

Proprio ultimamente Barbara De Santi ha condiviso con i propri followers di instagram alcuni scatti e video della sua esperienza londinese. Si è infatti recata a Londra i occasione del giubileo di platino della regina. E non è stata l’unica. Gente da tutto il mondo, appassionata della cultura britannica e della sua grande storia, ha deciso di raggiungere la capitale inglese. Grazie agli scatti di Barbara, molti hanno potuto entrare più nel vivo della questione. Inoltre, ciò che è saltato all’occhio è stato il suo look.

Barbara De Santi indossava un elegante abito in color celestino e bianco, proprio in pendant con molti degli abiti della famiglia reale. La stessa Kate indossava infatti un abito bianco. E la regina invece aveva proprio un abito azzurro, come tutti i suoi nipoti. La sua eleganze ed il suo stile non sono passati inosservati al mondo del web. L’influencer ed ex dama di Uomini e donne ha, infatti, conquistato l’opinione pubblica, superando la prova e ricevendo tantissimi commenti positivi.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Da Uomini e Donne a Buckingham Palace: Ecco chi è stata invitata dalla regina Elisabetta II. Fan in delirio, le foto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.