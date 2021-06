da-uomini-e-donne-a-l’isola-dei-famosi,-l’ex-tronista-si-“candida”:-l’ha-appena-rivelato

L’ex tronista di Uomini e Donne è da tempo lontana dalla tv, ma non nega che le piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi.

Il suo percorso qualche anno fa a Uomini e Donne ha emozionato tutti: era il 2014 e lei che quasi 10 anni prima era arrivata finalista a Miss Italia decise di lanciarsi in quel viaggio che la vide protagonista per diversi mesi del famoso dating show di Canale 5.

Bellissima e molto sensibile, con un passato familiare segnato dal dolore per la prematura scomparsa della sorella morta in un incidente stradale, questa bella siciliana all’epoca 27enne conquistò tutti facendosi accompagnare dal pubblico in un viaggio fatto di sorrisi e lacrime.

L’ex tronista di Uomini e Donne ammette: “L’unica cosa che farei in tv è L’isola dei famosi”

Contesa dai due ex corteggiatori Emanuele Trimarchi e Marco Fantini, la sua scelta finale ricadde sul primo, anche se poi tra loro non andò nel migliore modi. Avrete certamente capito che parliamo di Anna Munafò, ancora oggi nel cuore di molti telespettatori.

Dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, l’ex tronista ha cambiato completamente vita e da molti anni è lontana dalla tv. Dopo essere arrivata ad un passo dal matrimonio col personal trainer Matteo Milioti, nel 2019 si è sposata con Giuseppe Saporita e l’anno scorso è nato il loro primo figlio, Michael. E’ tornata a vivere in Sicilia e lavora nel mobilificio di famiglia.

In un’intervista a Fanpage, la Munafò ha fatto una confessione davvero inaspettata riguardo ad un suo eventuale ritorno in televisione. “L’unica cosa che farei in tv è L’isola dei famosi. Mi piace rischiare, mi piace l’avventura”, ammette Anna. “Ho un carattere calmo, ma quando mi girano, mi girano. Mia madre dice che dopo due giorni senza mangiare, litigherei con tutti. Se il reality è come lo vediamo in tv, se hanno solo il riso e devono procurarsi da mangiare, significherebbe per me mettermi alla prova. Una bella avventura”, ha aggiunto.