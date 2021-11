da-uomini-e-donne-all’isola-dei-famosi:-ecco-chi-tradisce-maria-per-andare-sull’isola.-la-de-filippi-furiosa

A grande sorpresa torna nel palinsesto Mediaset 2021 L’Isola dei Famosi. L’anno scorso il reality ha realizzato ascolti flop e per questo si pensava che sarebbe stato tagliato. Non solo, i vertici hanno anche acquistato sei edizioni di un altro reality, La Talpa, che sarebbe dovuto andare in onda al suo posto. Ma a quanto pare quest’ultimo è stato rimandato e, dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, verrà trasmesso di nuovo lo show che si svolge in Honduras. Dei Vip diventeranno dei veri e propri naufraghi: dovranno procurarsi il cibo e trovare il modo di ripararsi dalle intemperie.

L’ultima ad avere in mano il timone de L’Isola dei Famosi è stata Ilary Blasi, che ha dovuto combattere per tutto il periodo con gli ascolti sempre meno convincenti. C’è da dire che la presentatrice non è stata molto in grado di gestire i tempi dello show. Ambientato in una lontana isola caraibica, la voce dall’Italia arriva in ritardo e i Vip rispondono sempre qualche secondo dopo. Puntata dopo puntata, abbiamo assistito alle voci che si coprivano a vicenda e un chiacchiericcio che rendeva il tutto molto incomprensibile. Non solo, gli ultimi naufraghi sono risultati essere molto indisciplinati e irrispettosi dei tempi televisivi.

Non hanno poi aiutato gli opinionisti. Mentre un Tommaso Zorzi alla sua prima esperienza cercava in tutti i modi di mettere zizzania senza riuscirci, abbiamo visto una Iva Zanicchi sempre troppo diplomatica e una Elettra Lamborghini distratta e spesso quasi addormentata. C’è da aggiungere che Ilary Blasi ha tutta la verve che serve per condurre un reality come L’Isola dei Famosi. Simpatica e caciarona, spesso si è rivelata essere l’unica in grado di dire le cose come stanno anche arrivando a discutere con i concorrenti. I suoi occhi azzurri hanno conquistato il pubblico dalla prima puntata.

Ma per Ilary Blasi non è un anno semplice. Dopo il fiasco de L’Isola dei Famosi, si è dovuta confrontare anche con Star in the Star, accusato dal pubblico e dagli stessi vertici Mediaset di somigliare troppo a Tale e quale show della concorrente Rai. Dopo l’ennesimo programma andato male, si pensava che la moglie di Francesco Totti decidesse di prendersi una pausa dal mondo del piccolo schermo. Ma la sua presenza è stata confermata per la prossima stagione del reality. Al suo fianco, come inviato in Honduras, non ci sarà più Massimiliano Rosolino ma probabilmente ci sarà Marco Maddaloni.

Lui ha vinto una delle scorse edizioni de L’Isola dei Famosi e nell’ultima stagione è sbarcato in Honduras per aiutare alcuni dei naufraghi più incompetenti a sostenersi sull’isola. Anche gli opinionisti non saranno riconfermati. Probabilmente, accanto a Ilary Blasi potrebbero esserci Andrea Pucci, Raffaello Tonon e Platinette. E’ ancora presto per dare conferme dal momento che lo show andrà in onda solo a partire da marzo 2022, ma si vocifera già riguardo alcuni concorrenti: Armando Incarnato, dal mondo di Uomini e Donne; Jeda Lenfoire, fidanzato di Vera Gemma; il Mago Forest e Justine Mattera.

