da-zona-arancione-a-zona-gialla:-le-regioni-che-potrebbero-cambiare-colore-dall’11-dicembre

Negli ultimi giorni in Italia si assiste a un calo della curva epidemiologica (anche se con meno tamponi effettuati), ma abbassare la guardia ora sarebbe un errore: la terza ondata è dietro l’angolo. L’ultimo Dpcm ha confermato l’impianto a tre colori – zona rossa, zona arancione e zona gialla – nella classificazione del governo in base alla situazione della curva epidemiologica e della pressione sugli ospedali, ma a metà dicembre potrebbe esserci una svolta, con tutta l’Italia in zona gialla, come preannunciato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia qualche giorno fa, prima dell’approvazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri: “Dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti. Il 7 gennaio il Paese ripartirà, incrociando una grande campagna di vaccini”.

Le regioni che potrebbero cambiare colore da venerdì 11 dicembre

L’obiettivo del governo è piegare la curva dei contagi senza un lockdown generalizzato. E a metà mese tutta o gran parte dell’Italia potrebbe dipingersi di giallo. O di un giallo “rinforzato”, con limitazioni maggiori come quelle stabilite per Natale, Santo Stefano e Capodanno, giorni in cui è vietato uscire dal proprio comune. Da venerdì 11 dicembre la cabina di regia del Comitato tecnico scientifico e del ministero della Salute potrebbe approvare lo spostamento di alcuni territori in fasce di rischio diverse da quelle in cui si trovano ora. Diverse regioni potrebbero diventare gialle, con minori restrizioni anti coronavirus. Facciamo il punto, in attesa dei dati aggiornati attesi tra due giorni.

Nei giorni scorsi ha fatto notizia la decisione autonoma dell’Abruzzo, unica regione rimasta ancora rossa, di diventare arancione. “Presentiamo l’impugnativa contro l’ordinanza. Serve a tutelare gli abruzzesi”, ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. “Quella scelta unilaterale del governatore Marco Marsilio – ha sottolineato ancora il ministro Boccia – ha messo in difficoltà l’intero sistema a partire da sindaci, amministratori, dirigenti scolastici. Qualcuno deve preoccuparsi e occuparsi del rispetto delle regole”. Nelle altre regioni si attendono i dati di Cts e ministero della Salute per capire se dall’11 ci potranno essere ulteriori mitigazioni delle restrizioni anti contagio.

La Lombardia, per esempio, potrebbe entrare in fascia gialla. Questo comporterebbe la riapertura anche di bar, locali e ristoranti fino alle ore 18. Gli spostamenti tornerebbero liberi all’interno della regione e con le altre regioni gialle – tranne durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 – e non ci sarebbe più bisogno del modulo di autocertificazione.

Stando ai dati dei contagi disponibili al momento (ma ripetiamo: i dati aggiornati arriveranno venerdì 11 dicembre), anche il Piemonte dovrebbe passare da zona arancione a zona gialla. Tra le regioni in vista del cambio colore potrebbe esserci anche la Toscana, che sta vedendo negli ultimi giorni i contagi in calo. Anche la Campania potrebbe cambiare colore dal prossimo fine settimana, come già anticipato dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, diventando zona gialla. Tra le regioni che invece negli utlimi giorni hanno visto aumentare i casi c’è il Veneto: la regione guidata da Luca Zaia si trova attualmente in zona gialla.