Daae de Rio Claro faz limpeza na ETA 2 e moradores podem ficar sem água no período da manhã

Estação abastece 60% da cidade. Outros 40% são abastecidos pela ETA 1, que funcionará normalmente. Daae faz limpeza emergencial na área de captação da ETA 2 em Rio Claro

Prefeitura de Rio Claro/Divulgação

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) de Rio Claro (SP) vai realizar limpeza emergencial na área de captação de água do Rio Corumbataí nesta terça-feira (28), das 6h às 8h.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Como procedimento padrão é controlado, será necessário parar temporariamente a Estação de Tratamento de Água (ETA 2).

A ETA 2 abastece 60% da cidade. Os outros 40% são abastecidos pela ETA 1, que fica no bairro Cidade Nova e seguirá funcionando normalmente.

A ETA 1 será religada imediatamente após a conclusão deste serviço. O fornecimento de água aos bairros abastecidos pela estação começará a ser normalizado gradativamente.

O Daae informa que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em ocasiões como esta e ressalta a importância de a população fazer sempre o uso consciente e sem desperdícios da água.

Acúmulo de barro

Daae faz limpeza emergencial na área de captação da ETA 2 em Rio Claro

Prefeitura de Rio Claro/Divulgação

Segundo o Daae, somente no mês de fevereiro já foram retirados mais de 500 mil litros de barro da canaleta da ETA 2.

Segundo o departamento técnico da autarquia, o barro acumulado é arrastado no manancial devido às fortes chuvas.

A limpeza é urgente para não comprometer o tratamento e o abastecimento de água.

“Como há grande acúmulo de barro, faremos a limpeza em etapas no decorrer da semana, evitando que a ETA 2 fique muito tempo parada e o abastecimento seja retomado o mais rápido possível”, explicou o diretor técnico do Daae, Denilson Massaferro Junior.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/

Vito Califano