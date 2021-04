Dacia Spring, a bordo dell’auto elettrica più economica

Una batteria da poco più di 27 kilowattora, una potenza di 44 cavalli, un infotainment completo (compresa la retrocamera per le manovre): il crossover rumeno batte tutte le concorrenti in quanto a convenienza

Abbiamo provato sulle strade nel centro di Milano la nuova Dacia Spring, l’auto elettrica più accessibile del mercato con i suoi 9460 euro al netto degli eco-incentivi.

Un nuovo equilibrio tra cavalli e autonomia

Less is more, potrebbe essere l’espressione che identifica al meglio Dacia Spring. Il suo peso di soli 970 chilogrammi perme a Dacia Spring di accontentarsi di un motore elettrico capace di erogare appena 44 cavalli. Pochi? No. Certo, dimenticatevi accelerazioni antigravitazionali. Ma la coppia di 125 newton per metro, disponibili istantaneamente, le garantiscono comunque una ripresa agli stop e ai semafori alla pari di moltissime auto a combustione.

Una volta alla guida ci si sente alla pari di molti altri automobilisti, grazie alla seduta alta. A confermare questa sensazione anche l’altezza libera dal suolo di 15 centimetri. Un’altezza che rende Spring utilizzabile anche in contesti meno urbani come le strade bianche o quelle un po’ dissestate della campagna. Del resto, la sua batteria agli ioni di litio da 27,4 kilowattora consente di percorrere in ciclo misto fino a 230 chilometri WLTP. Autonomia che in modalità Eco può toccare i 305.

Un grintoso design da crossover

Spring è una vera city car. Le sue dimensioni sono compatte: 3,73 metri di lunghezza, 1,77 metri di larghezza (con retrovisori aperti) e 1,51 metri di altezza. Ma le spalle larghe e il cofano bombato trasmettono un senso di robustezza e spaziosità interna. Come il nuovo stilema delle auto elettriche vuole, anche Dacia Spring ritrova in un unico elemento la griglia del veicolo, i fari diurni e l’emblema Dacia. A sottolineare lo spirito offroad i blister dei passaruota e gli inserti di protezione delle fiancate laterali.

Gli interni del crossover elettrico

Nuovo Spring offre al lancio anche una versione che si distingue per le personalizzazioni di colore arancione: i retrovisori, le barre da tetto, gli adesivi delle porte e i bordi delle prese dell’aria sono colorati o rifiniti in arancione. Anche all’interno, le cuciture dei sedili, i bordi delle bocchette dell’aria e lo schermo multimediale sono arancioni mentre il rivestimento dei pannelli delle porte è grigio lucido.

Questo piccolo crossover offre un’abitabilità interna interessante. I sedili anteriori possono ospitare altezze ragguardevoli visto che chi vi scrive è prossimo ai 2 metri di altezza. Anche lo spazio sulla panchetta posteriore ribaltabile è ragguardevole. L’importante è che sta seduto davanti non sia troppo alto. Il bagagliaio con la miglior capacità di carico della categoria è di 290 litri. La spaziosità degli interni, grazie anche ai 23 litri di vani portaoggetti, contribuisce, al comfort generale. Mentre il motore di dimensioni ridotte le consente di avere un angolo di sterzata di 4,8 metri.

Il ttouchscreen da 7 pollici

Infotainment essenziale, ma completo

L’equipaggiamento di serie, su tutte le versioni commercializzate al lancio, comprende sterzo ad assistenza variabile elettrico, climatizzazione manuale, chiusura centralizzata da remoto, alzacristalli elettrici, accensione automatica delle luci, limitatore di velocità (con comando al volante) ed un display digitale da 3,5 pollici tra i contagiri.

Disponibile a seconda degli allestimenti, il sistema multimediale Media Nav comprende un touchscreen da 7 pollici, navigatore, radio DAB, Smartphone Replication compatibile con Apple Carplay e Android Auto, bluetooth e una presa usb. Nell’abitacolo filtra abbastanza rumore anche alle basse velocità.

Come si ricarica

Importante anche la versatilità di ricarica. Si può ricaricare alle prese domestiche da 2,3 kilowatt, su wallbox da 3,7 kilowatt, su colonnina o wallbox da 7,4 kilowatt. Utilizzando le colonnine in corrente continua da 30 kilowatt, si ricarica l’80 per cento della batteria in meno di un’ora.

Il punto di ricarica di Dacia Spring

I due allestimenti disponibili

L’offerta italiana comprende una gamma molto semplice composta da 2 allestimenti: Comfort e Comfort Plus. La Comfort Plus ha in più la tinta metallizzata, il sistema di navigazione con display touchscreen 7 pollici e Bluetooth, la smartphone replication, i sensori di parcheggio con retrocamera e le personalizzazioni in arancione. Il prezzo di listino parte da 19.900 euro, ma arriva a 9460 euro con gli incentivi rottamazione (bisogna avere da almeno 12 mesi un’auto Euro 4 o precedente), 10.960 euro per il modello Plus.