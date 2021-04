Dado vegetale fatto in casa con la Mambo 10070 Cecotec

Oggi voglio condividere con voi la mia ricetta del dado vegetale fatto in casa, io lo faccio da sempre in casa ma da quando ho la Mambo 10070 è veramente un gioco da ragazzi.

Questo robot da cucina multifunzione Mambo 10070 della Cecotec con ben 30 funzioni é una vera rivoluzione in cucina, si può tagliare a pezzi, sminuzzare, centrifugare, triturare, soffriggere, macinare, polverizzare, grattugiare, riscaldare, frullare, fare lo yogurt, montare, emulsionare. Possiamo fare la cottura lenta, a vapore, a bagnomaria e si possono cucinare quattro pietanze contemporaneamente. Ha un boccale in acciaio inox molto capiente di 3,3L, e la bilancia di precisione integrata che pesa da 1 g sino a 5 kg. Ha in dotazione vari accessori di cui l’esclusivo cucchiaio Mambomix ideale per gli impasti e il display con pannello di controllo touchscreen. Dispone di 10 velocità e timer regolabile da 1 secondo a 12 ore, si può regolare la temperatura grado per grado da 37° C a 120° C. Inoltre si può scaricare l’app Mambo per lo smarthphone dove si trovano tantissime ricette guidate passo passo per la realizzazione.

Vediamo assieme come preparare il dado vegetale fatto in casa con la Mambo 10070 della Cecotec.

Ingredienti:

– 220 g di sedano

– 2 carote

– 1/2 cipolla

– 2 zucchine

– 1 pomodoro

–1 spicchio aglio (facoltativo)

– erbe aromatiche q. b. (salvia, basilico, alloro)

– 35 gr vino bianco

– 200 gr sale grosso

– 1 ciuffo prezzemolo

–40 gr parmigiano grattugiato (facoltativo)

– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Procedimento:

Innanzitutto pulite, lavate e tagliate tutte le verdure, inseritele nel boccale e tritate 10 sec. a vel. 7.

Unite il sale, l’olio, il vino e cuocete per 25 min. vel. 2, a 120°C.

Infine aggiungete il parmigiano e portate a vel. Turbo per omogenizzare il tutto per 1 minuto o più in base alla vostra preferenza.

Riempite i vasetti di vetro sterilizzati, richiudeteli e lasciate raffreddare.

Conservate in frigorifero per un massimo di 6 mesi.

Se non avete il robot da cucina multifunzione potete tranquillamente tritare le verdure anche in un mixer e poi mettere a cuocere a fiamma bassa sui classici fornelli.

