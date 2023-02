DAE inicia substituição da bomba do poço Praça Portugal e abastecimento de água é prejudicado em Bauru

Poço opera como reforço no fornecimento de água para a região do Centro e Estoril somente nos horários de pico. Tendência é que todo o sistema só seja normalizado na madrugada de sábado (18). DAE realiza a troca da bomba submersa do poço Praça Portugal

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Bauru (SP) deu início, nesta quinta-feira (16), à substituição da bomba submersa do poço Praça Portugal, que opera com equipamento reserva desde o início de janeiro.

Para viabilizar o serviço, que deve afetar o abastecimento na região central da cidade, a produção do poço ficará paralisada até conclusão dos trabalhos, prevista para o início da tarde de sexta-feira (17), quando o novo equipamento será ligado.

Com a retomada, a distribuição ocorrerá de forma gradativa, mas a tendência é que todo o sistema só seja normalizado na madrugada de sábado (18).

O poço Praça Portugal opera como reforço no fornecimento de água para a região do Centro e Estoril somente nos horários de pico, com a finalidade de preservar o aquífero.

De acordo com a autarquia, a troca da bomba será pelo equipamento que foi adquirido no processo de licitação de 22 bombas, em outubro de 2022, e deverá contribuir para melhorar o desempenho da unidade quanto ao aumento da produção de água e eficiência energética.

A recomendação do DAE é que os consumidores dos bairros economizem água durante os trabalhos de troca. Diante de eventual desabastecimento, a população pode solicitar caminhões-pipa pelo Serviço de Atendimento ao Público através do 0800-7710195, que recebe ligações de telefones fixos, ou (14) 3235-6140 e 3235-6110 para celulares.

