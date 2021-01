dagospia-lancia-la-bomba-su-matano-“ecco-cosa-succede-dietro-le-quinte-del-programma,-rapporti-segreti-proprio-con-lui”-fan-sotto-choc

Alberto Matano ha ricevuto un tapiro da Striscia la Notizia, ma non si è rilevato essere il conduttore genuino cui tutti sono orami abituati. Diventato volto amatissimo della Rai, presenta da solo (dopo l’abbandono di Lorella Cuccarini) La Vita in Diretta, ottenendo un grande successo e battendo sempre più spesso in share i competitor di Mediaset, in particolare Barbara D’Urso che allo stesso orario va in onda con Pomeriggio 5. Ma come mai il giornalista ha tutto questo successo? Sono in molti a dire che la sua spontaneità ha conquistato il pubblico, che è ormai sempre più innamorato di lui.

Non è apparso così a suo agio davanti le telecamere di Striscia la Notizia, quando Valerio Staffelli lo ha incontrato per consegnagli il tapiro d’oro. La scelta di Ricci, il conduttore del telegiornale satirico, è ricaduta su Alberto Matano a causa di un inconveniente accaduto proprio durante La Vita in Diretta. Una delle sue giornaliste, infatti, è stata ripresa dalle telecamere mentre mostrava il dito medio. Il presentatore, nel corso della trasmissione Rai, non ha fatto cenno di essersi accorto del gesto poco elegante ma alle domande di Staffelli a risposto poi giustificandola.

Alberto Matano ha spiegato che sul momento davvero non aveva visto quel dito medio alzato, ma ha anche aggiunto che la sua giornalista, con le altre dita impegnate, aveva utilizzato quell’ultimo rimastole per fare cenno all’operatore di seguirla. Una spiegazione che poco ha soddisfatto Valerio Staffelli che, tra una risata e l’altra, ha poi deciso di non insistere sull’argomento, per passare a temi più scottanti. E’ stato proprio su questi che l’amato presentatore è andato in difficoltà. Ma di cosa si tratta? Di una vicenda che è stata molto trattata da Striscia la Notizia.

Ricordate la vicenda che ha visto come protagonisti Franco Di Mare, Bianca Berlinguer e Mauro Corona? Il direttore di Rai 3 è stato preso di mira da Antonio Ricci, che ha mandato in onda vari video di quest’ultimo, alcuni anche molto umilianti. Ricordiamo i fotomontaggi in cui il viso del vertice della rete era unito a un corpo in perizoma che balla. Non solo, Di Mare è stato anche accusato di trattare diversamente i vari personaggi e di essere stato molto ingiusto con l’alpinista, accusato di aver chiamato la Berlinguer “gallina” preso da un attacco di rabbia nei suoi confronti.

Ma torniamo a Matano, e vediamo come ha risposto a Valerio Staffelli quando gli è stato domandato cosa ne pensa di tutti la vicenda e a chi da ragione. Ricordiamo che Bianca Berlinguer ha dichiarato pubblicamente di aver perdonato Mauro Corona e di essere pronta a riceverlo nuovamente in trasmissione, scatenando la rabbia di Franco Di Mare che invece è rimasto rigido nella sua decisione. Il conduttore di La Vita in Diretta ha assunto di colpo un tono serio chiedendo a Staffelli di non scherzare e di non avere nulla da dire riguardo la vicenda.

Solo dopo insistenza, Alberto Matano ha affermato: "Sono entrambi colleghi che stimo" chiudendo così la discussione. A chiarire i dubbi sul suo comportamento è stato Dagospia che ha svelato il significato nascosto dietro l'imbarazzo del giornalista. Matano sarebbe, secondo Roberto D'Agostino, legato in maniera particolare a Franco Di Mare e avrebbe preso le sue parti. "In realtà, la verità rispetto all'imbarazzo di Matano mostrato a Striscia, secondo fonti bene informate di viale Mazzini, è da attribuire al fatto che il conduttore si sia schierato apertamente per Di Mare, diventato direttore di Raitre grazie al comune amico Vincenzo Spadafora, longa manus dei 5 stelle in Rai. Lo stesso Di Mare avrebbe, sempre secondo le stesse fonti, un grande ascendente su Matano. Tanto da avere chiesto e ottenuto di non invitare a "La Vita in diretta" alcuni volti a lui non graditi".