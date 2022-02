Dagospia smaschera Ilary, Chi è Luca Tommassini, l’uomo che ha le fatto perdere la testa. “Totti ha scoperto tutto. Fanno coppia fissa”

Francesco Totti e Ilary Blasi sono sull’orlo di un divorzio? E’ questa la domanda che si stanno ponendo nelle ultime ore i loro follower e non solo. Sembra che questo sia proprio periodo delle crisi coniugali. Ultimamente sono tutti concentrati sulla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma questa notizia li pone sicuramente in secondo piano. Infatti, se i fans della show girl di origini svizzere sono sempre stati più legati al suo amore con Eros Ramazzotti rispetto a quello con il rampollo dell’importante famiglia, i fans del re dei calciatori sono invece innamorati proprio della coppia formata con la sua attuale moglie.

Sono venti anni che Francesco Totti è fidanzato con Ilary Blasi, diciassette anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli. La coppia è molto presente sui social, dove condivide divertenti momenti di quotidianità. E’ proprio questa la loro forza: nonostante la fama e la ricchezza, sono sempre rimasti umilmente dei romani caciaroni, legati ai loro valori, alle origini e alla semplicità. Lo ha dimostrato il calciatore, che per tutta la sua carriera non ha mai voluto saperne di contratti che lo vedevano lontano dalla sua amata Roma. Un vero guerriero, paragonato spesso agli antichi gladiatori romani.

Francesco Totti ha sempre combattuto con ardore per la sua squadra, credendo in un sogno e non nel dio denaro. Lo dimostra anche Ilary Blasi, quando durante i reality da lei condotti non manca mai di dire ai concorrenti quello che pensa, sgridandoli in romano, litigandoci anche. Sono molte le sue discussioni in diretta che non potremo mai dimenticare. E ogni volta quello che traspare è una limpidità, una spontaneità che sembrano cozzare con il mondo del piccolo schermo, ma che per la show girl funzionano perfettamente. Insomma, la loro è una coppia amata da tutti.

Per questo, pensare che potrebbero lasciarsi è un colpo al cuore per tutti noi. Ma cosa ha alimentato questo pettegolezzo? Proprio i social network, dove Francesco Totti e Ilary Blasi non condividono più fotografie insieme da intere settimane. Un comportamento anomalo che non è passato inosservato ai follower. E’ dai canali social ormai che nascono gli scoop. Tramite le stories di Instagram o i video di Tik Tok, i personaggi famosi tengono un rapporto diretto con i loro fans, lasciando spesso intuire dettagli riguardo la loro vita privata. Meglio esporsi in prima persona che essere oggetto delle paparazzate.

Ma non solo i social, Ilary Blasi è stata anche beccata in compagnia di un altro uomo. Non una, ma due volte. Dopo i primi indizi riguardo una crisi del suo matrimonio, questa notizia sembra aver dato il colpo finale. La show girl era in un ristorante insieme al coreografo e attore Luca Tommassini. I due sono stati beccati insieme anche in un noto locale romano, mentre erano completamente soli. Per il momento, non è stata data ancora nessuna ufficialità riguardo la presunta crisi con suo marito, Francesco Totti. I due non hanno commentato il gossip, e la non smentita fa seriamente preoccupare tutti noi.

