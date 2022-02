Dagospia smaschera Michelle Hunziker. Ecco chi è Carlo Piazza, l’uomo che le ha fatto perdere la testa. “Tomaso ha scoperto tutto”

Michelle Hunziker è tornata ad essere una delle single più ambite e seguite. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi il gossip ha ripreso ad occuparsi della bionda conduttrice, che per anni è stata inseguita dai paparazzi. Stando ad un pettegolezzo riportato da Dagospia, nella vita della showgirl ci sarebbe già un nuovo uomo. Al momento pare più che altro una simpatia, ma non è escluso che possa diventare qualcosa di più in futuro. quando il secondo divorzio sarà ormai un ricordo lontano.

Il fortunato sarebbe Carlo Piazza, un bellissimo modello che appare tra gli amici di Michelle Hunziker su Instagram. Un’amicizia ricambiata visto che anche l’indossatore segue l’ex mezzo busto di Striscia la notizia. “Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio?”, fa sapere il portale. Secondo Dagospia insomma, Trussardi avrebbe scoperto una certa simpatia tra i due.

Chi è Carlo Piazza

Come si legge nel suo sito web Carlo Piazza è un modello classe 1991 – dunque più giovane di Michelle Hunziker di ben quattordici anni – che ha iniziato a lavorare nel mondo della moda nel 2012. Tante collaborazione importanti nel suo lungo curriculum: da Wella a Samsonite passando per Gabs.

Oggi il giovane vive tra Milano, Londra e l’Oriente. Non è chiaro dove Carlo e Michelle si siano conosciuti ma è probabile che sia stato galeotto qualche shooting fotografico in comune. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa simpatia. Bocche cucite da parte dei diretti interessati, assai riservati e discreti.

Il dolore di Michelle Hunziker

Nelle recenti interviste rilasciate a stampa e tv Michelle Hunziker non ha nascosto il dolore per la fine della separazione da Tomaso Trussardi. La presentatrice credeva molto in questo legame. I due si sono detti addio dopo dieci anni e due figlie ancora piccole, Sole e Celeste. Ignoti i motivi della rottura ma la Hunziker ha ammesso che non è facile come sembra e che il dolore per questo nuovo fallimento rimane.

Ad aiutarla molto in questo periodo il nuovo impegno televisivo, lo show celebrativo Michelle Impossible, che andrà in onda su Canale 5 in due puntate. Uno spettacolo di cui la Hunziker è molto fiera, arrivato in un momento di grande fragilità e debolezza.

