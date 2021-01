dakar-2020:-pierre-cherpin-lotta-tra-la-vita-e-la-morte-dopo-una-caduta

Pierre Cherpin, cinquantaduenne francese alla sua quarta Dakar, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Sasaka dopo una tragica caduta al km 178 della settima tappa della competizione che sta andando in scena in questi giorni in Arabia Saudita. Il pilota dell’Husquarna è stato sottoposto anche ad un delicato intervento chirurgico per contenere le conseguenze dei traumi riportati ed è attualmente in coma farmacologico.

Sulla dinamica dell’accaduto sono poche le notizie che circolano, quello che è certo, invece, è che Cherpin è un pilota esperto, anche se le sue partecipazioni ai rally più famosi e difficili del mondo sono state sempre come amatore piuttosto che come professionista. L’imprenditore cinquantaduenne aveva più volte ribadito che la sua ambizione non era certo quella di arrivare al podio, ma di mettersi in gioco in una competizione che ha il sapore dell’avventura e della sfida ai limiti umani. Aveva già corso la Dakar in altre tre occasioni: l’ultima nel 2015. Quest’anno, dopo aver appreso che l’edizione 2020 sarebbe stata in Arabia Saudita, aveva deciso di esserci per la quarta volta, proprio per confrontarsi con un ambiente nuovo e insolito.