Dakar 2021. Franco Picco a Moto.it con Nico e il Perfetto IN DIRETTA MERCOLEDì ALLE 18

L’abbiamo seguito passo dopo passo, dal prologo sino all’ultima tappa. Una via crucis che ha visto Franco Picco compiere un’impresa che entra di diritto nella storia dei rally internazionali.



Il pilota vicentino ha portato a termine la Dakar 2021 a 65 anni in sella alla sua Husqvarna 450 Rally. E per di più lo ha fatto nella categoria Original by Motul, vale a dire senza l’assistenza dei meccanici. Quella in cui devi farti tutto da solo, anche quando arrivi col buio e sai che alle 4 di mattina dovrai ripartire per un’altra tappa lunga come la Milano-Foggia. In fuoristrada. Da ripetere 12 volte.



Capite quindi che razza di eroe sia stato il nostro Franco? Merito di un fisico temprato nel deserto, ma anche di esperienza e intelligenza tattica nel saper dosare energie e manetta.

Noi facciamo il minimo che è nelle nostre facoltà: lo aspettiamo qui sopra in diretta con Nico e Andrea per un live coi lettori MERCOLEDI’ 20 GENNAIO ALLE ORE 18 (visibile anche sulle nostre pagine Facebook e YouTube). Ci saranno anche tanti ospiti famosi a sorpresa (non vi anticipiamo nulla!). E ci sarete ovviamente voi, con le vostre domande e i vostri saluti in diretta per Franco.

Non mancate!