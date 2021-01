dakar-2021.-inviati-speciali!-[permalive]-cominardi-out

Dakar Arabia Saudita 2021, Luciano Carcheri, Roberto Musi #225, 4 gennaio. Lo vedete da soli. Anche nella “gara” delle Classic c’è da lavorare e da far tardi. Però è una gara vera, seppure di regolarità. E poi lo scenario gioca perfettamente la sua parte. Comunque anche oggi quando non mi trovavo con il road book, medie e cronometro, qualche preghiera è salita al cielo. A fine giornata ho capito un’altra cosa fondamentale di come usare questo RB. Sono convinto che miglioreremo ancora dall’undicesimo attuale: il primo giorno andavamo a zonzo senza che ci avessi capito niente, oggi benino, ma mi mancava un dettaglio importante, domani spacchiamo (spero non la macchina). Qui c’è gente già abituata alla regolarità storica che ce le suona andando a spasso (la categoria standard H1 ha medie più basse, mentre noi e gli altri H2 in molta parte delle PS dobbiamo andare al massimo per avvicinarci alla media imposta senza arrivarci). Penalizzante per la classifica, ma ci divertiamo molto di più!

Dakar Arabia Saudita 2021, Paolo Ceci-Khalifa Al Attiyah #422, 4 gennaio. Due problemi, ieri e oggi. Ma vi dico subito che ci siamo. Ieri troppe forature, due sono il massimo per la scorta, 3 sono già troppe, 4, come ieri, il troppo che stroppa. Dieci minuti la prima, dieci la seconda. Ti spezzano il ritmo ma vai. Alla terza devi ingegnarti. Ho tirato fuori il kit e ho provato ad aggiustare. Il problema è il buco, grosso come una moneta da 2 euro. Allora ci ho infilato a forza una diecina di quelle stecche di caucciù e giù mastice. Ha tenuto per 50 chilometri, anche troppo. A quel punto abbiamo dovuto aspettare il buon samaritano, un compagno di squadra, e siamo arrivati. Gli intertempi dicono che andavano abbastanza forte, la verità è che avremmo anche potuto non arrivare, quindi è andata bene. Oggi il problema è un allarme di temperatura cinghia di trasmissione. Sapete, c’è un sensore e quando la temperatura sale vuol dire che la cinghia può rompersi, quindi Khalifa deve “cavare” e aspettare che la temperatura scenda. Si riparte, e la temperatura risale. Anche in queto caso, ritmo e minuti persi. Ma la macchinina gliel’abbiamo portata, ora tocca gli ingegneri di South Racing risolvere il problema. Noi stiamo benissimo.

Dakar Arabia Saudita 2021, Michele Cinotto, Fulvio Zini #423, 4 gennaio. Finita, lunghissima, 688 km di cui 454 di prova speciale. Dura, stanco. Abbastanza bene, una foratura che ci ha fatto perdere 10 minuti perché abbiamo messo male il crick e tre minuti persi perché ci siamo fermati ad aiutare un altro concorrente in difficoltà. Prova lunga e dura con un casino di dune. Paesaggi bellissimi.

Dakar Arabia Saudita 2021, Davide Cominardi #133, 3 gennaio. Sfortuna nera. Davide Cominardi è il primo Italiano costretto al ritiro. Una caduta, come spesso accade niente di per sé se non fosse che si conclude nel modo peggiore. Frattura a una spalla. Non si può continuare. “Preferisco non scrivere nulla, purtroppo è andata così… una scivolata ed è tutto svanito… grazie infinite!”. Davide rientra domani, sta bene ma il morale è a terra. Ci dispiace moltissimo.

Dakar Arabia Saudita 2021, Lorenzo Piolini #93, 3 gennaio. Impatto con la realtà abbastanza duro, mi aspettavo un po’ più di piste scorrevoli, e invece questo fondo di pietre quasi da nausea ci ha un po’ destabilizzato a tutti. Ma anche queste sorprese fanno parte di questa estrema gara. Setting della sospensione anteriore da sistemare. Il duro, qui annunciato di solo 3% di pietre, sembra possa essere una certa costante nei prossimi giorni. Sistemiamo e andiamo. Un piccolo errore di navigazione, dieci minuti, non importa, e una penalità per un eccesso di velocità. Starò più attento.

Dakar Arabia Saudita 2021, Franco Picco #65, 3 gennaio. Eccoci Volevo salutarvi degnamente, e non c’è occasione migliore che farlo dalla Gara, dal pezzo. Prologo archiviato, ora la Prima Tappa. Ho capito che è una Tappa vera, non un modo per “metterci sulle gambe”, come dicono i francesi. Da navigare, tecnica, sicuramente da guidare attentamente. L’importante, in questi casi, è non agitarsi. Io non ne ho motivo. Per cui vi saluto e vado avanti. Un abbraccio!

Dakar Arabia Saudita 2021, Michele Cinotto, Fulvio Zini #423, 3 gennaio. Siamo fermi da 2 ore. Abbiamo rotto il braccio dello sterzo del nostro SSV. Non ci diamo per vinti, naturalmente. Stiamo riparando. Appena finito di nuovo casco e guanti. Tra un po’ ripartiamo. Ci mancherebbe altro!

Aggiornamento. Arrivati, abbiamo perso più di 2 ore. Peccato, stavamo andando bene. Bella sfiga ma questa è la Dakar. Gli ultimi 80 km di notte, durissima.

Dakar Arabia Saudita 2021, Maurizio Gerini #142, 2 gennaio. Sono soddisfatto perché non è facile aprire le danze alla Dakar. Non sono andato forte ma ho voluto non fare errori e riprendere confidenza con questi terreni e velocità elevate. La gara è molto lunga e si può solo che migliorare. Spero che questa mia “tattica” non mi faccia mangiare troppa polvere domani per risalire, tuttavia ho preferito così come primo approccio a questa durissima e lunga sfida. Domani la prima vera tappa.

Dakar Arabia Saudita 2021, Paolo Ceci-Khalifa Al Attiyah #422, 2 gennaio. Oggi siamo partiti, finalmente! Abbiamo appena finito il Prologo. Una bella speciale, 10 kilometri, divertente, guidata tra canyon e fiumi in secca. Qualche sasso di troppo ma ci serviva per prendere di nuovo le misure. Contenti perché siamo ottavi in T4, che è la categoria che ci interessa. Tutto bene, senonché abbiam avuto un problema all’interfono e siamo rimasti isolati l’uno dall’altro. Meno male che erano solo 10 chilometri! Siamo riusciti a comunicare a gesti (che poi è quello che facciamo molto spesso visto che Khalifa parla solo l’arabo 😊) e abbiamo perso un po’ di tempo per passare quello davanti a noi, ripreso, che non si levava di mezzo nonostante le nostre sollecitazioni Sentinel!

Dakar Arabia Saudita 2021, Francesco Catanese #90, 2 gennaio. A me la specialina di oggi è piaciuta un sacco, l’ideale per provare moto, abbigliamento e riprendere confidenza con la strumentazione e la navigazione da deserto. Sono 8 giorni che traffichiamo tra quarantena, tamponi, verifiche, paddock sotto il sole a 32 gradi, e quindi la brutta notizia è che sono già stanco 😄. È la quinta Dakar che faccio ma ogni volta rimango sbalordito dalla efficienza organizzativa di ASO. Essere qui nel mezzo di una pandemia mondiale ha dell’incredibile. Cosa mi aspetto da questa mia Dakar? Niente, non ho obiettivi se non quello di cercare di raggiungere ogni sera il bivacco. Sono senza meccanico e fuori forma ma non mi interessa. Questa gara ti entra nel sangue e l’unica cosa che conta è essere qui e provarci a qualunque costo.

Dakar Arabia Saudita 2021, Michele Cinotto, Fulvio Zini #423, 2 gennaio.

Abbastanza bene, non benissimo nei primi chilometri, Michele è partito troppo prudente, poi molto meglio. Nessun errore, siamo 13 o15 di SSV. Adesso si sta bene, è ventilato. Domani la prima Macchina parte alle 6,30 quindi noi alle 7,30 circa. Poi andiamo in montagna, l’inizio PS è a 1400metri e l’arrivo a 1200! Dubito che farà questo gran caldo!

Dakar Arabia Saudita 2021, Lorenzo Piolini #93, 2 gennaio. Abbiamo iniziato. Abbiamo rotto il ghiaccio. Era fondamentale, perché dopo una settimana parcheggiati a sistemare le ultime cose e passare le verifiche, c’era indubbiamente della tensione da espandere e lasciar fuoriuscire. Adesso l’ansia se n’è andata e mi sono divertito tantissimo. Il Prologo è andato benissimo, avevo solo un piccolo dubbio sulla sospensione posteriore, che avevo sistemato all’ultimo prima di partire. Invece il setting era a posto e anche questo ni fa sentire più tranquillo. Una bella giornata, salire sul podio di partenza è stata un’emozione incredibile. Averlo visto così tante volte e finalmente essere nella scena da protagonista è stata una cosa davvero molto emozionante. E sadesso la prima notte al bivacco. Però sveglia alle 4, si parte per una lunga giornata di gara, la prima vera. Non vedo l’ora!

Dakar Arabia Saudita 2021, Giulio Verzeletti, Beppe Fortuna #535, 2 gennaio. Ciao Piero!!! Vi faccio ridere. Finite le verifiche, subito un paio di aneddoti. Devi sapere che per controllare l’escursione delle sospensioni ai camion serve un motocompressore. Bene… sono rimasti senza benzina e abbiamo atteso una bella ora. Andiamo bene, pensa se eravamo a Kayes. Poi, ieri sera, lasciati i Camion al

Bivacco, siamo usciti e dopo poco ha iniziato a Piovere. Un trafilamento di acqua ha mandato in corto un contatto e il cicalino della retro (tipo Muletto da container) ha suonato tutta notte! Non ti dico le maledizioni del

Bivacco… e la faccia di Paolo in avvicinamento al Camion. A proposito, buon anno a tutti!!!

Dakar Arabia Saudita 2021, Luciano Carcheri, Roberto Musi #225, 2 gennaio. Intanto noi abbiamo fatto un bel prologo. Non vale niente ai fini della classifica per noi della Classic, ma era importante provare la macchina, riprendere l’abitudine alla guida per Luciano e l’abitudine al RB per me. Per ora tutto bene, ci mencherebbe!

