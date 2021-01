Dakar 2021. Maurizio Gerini fuori per incidente nella tappa 8. In aggiornamento

ATTENZIONE:



VIDEO GIRATO A FINE SPECIALE, PRIMA DI RAGGIUNGERE IL BIVACCO. QUI I MEDICI DI GARA HANNO PREFERITO PORTARE MAURIZIO GERINI IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI

Questa è la notizia che non vorremmo mai darvi dalla Dakar. Vale per ogni pilota. E vale ovviamente ancora di più quando ti tocca personalmente. Maurizio Gerini in sella alla sua Husqvarna 450 Rally numero 142 non è soltanto il più forte pilota italiano alla Dakar da 2 anni (e anche quest’anno stava guidando la classe Original by Motul, senza assistenza). E’ anche un amico, sempre pronto alla battuta o darti una mano.



E nel 2021 è amico anche dei lettori di Moto.it, che intrattiene ogni sera con le divertenti pillole video realizzate insieme alla sua dolcissima metà, Francesca Gasperi.

L’ottava tappa, seconda parte della Marathon senza alcun tipo di assistenza, è stata durissima. Maurizio Gerini ha portato a termine la prova speciale, ma a 30 km dall’arrivo è incappato in una violenta caduta. La sua moto ha centrato in pieno un cespuglio con la base dura, come fosse pietra. La 450 Rally si è capottata in avanti e Maurizio ha subito un fortissimo impatto contro il terreno. Ha portato a termine la speciale e ha persino raggiunto il bivacco. Qui i medici di gara hanno preferito portarlo in ospedale per verificarne le condizioni fisiche.

Il campione di Imperia ha preso una grande botta alle costole e alla testa, ed è stato portato in ospedale per accertamenti. In serata vi terremo aggiornati, Francesca Gasperi è sul luogo e sta seguendo Maurizio. E’ escluso che possa ripartire, il colpo è stato molto forte.