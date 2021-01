dakar-2021.-quinta-tappa:-incidente-per-piolini-che-si-ritira

Dopo l’uscita di scena dell’esordiente Internò, un altro rookie italiano deve ritirarsi dalla Dakar. Lorenzo Piolini cade nella tappa 5 ed è costretto al ritiro. Per il motociclista milanese si parla di sospette fratture a mano e scapola. Il pilota – lo diciamo subito per chi lo segue da casa – non è in pericolo di vita, è lucido e cosciente. Le nostre fonti ci dicono che starebbe già rientrando in aereo al paddock della corsa. Per lui ovviamente il ritiro è scontato, visto lo stato di salute.



Piolini è il secondo esordiente italiano costretto al ritiro dalla Dakar 2021.

Prima era successo a Tiziano Internò. Il concorrente bresciano era caduto nel corso della terza tappa, rompendosi lo scafoide. La quinta tappa registra grosse difficoltà anche per gli altri italiani. Francesco Catanese risulta attardato e con grossi problemi all’impianto di scarico della moto, che ha perso il silenziatore. Siamo in attesa di darvi ulteriori informazioni anche su Franco Picco. Eccellente invece il risultato provvisorio di Maurizio Gerini, che si conferma migliore italiano in gara e passa in testa alla Classe Marathon.





AGGIORNAMENTO ORE 20 LOCALI:



Franco Picco finisce regolarmente la quinta tappa, che si rivela durissima. Nessuna informazione su Catanese.