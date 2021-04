dal-2022-i-film-sony-andranno-in-streaming-su-netflix

Gli studios cinematografici si alleano con la piattaforma assicurandole, dopo il passaggio nelle sale, Morbius, Bullet Train, Jumanji e molti altri titoli. Confermano poi di non voler creare un proprio servizio di streaming ad hoc

Continuano le scosse di assestamento nel sistema di distribuzione cinematografica, accelerate dalle chiusure delle sale durante la pandemia, ma forse nell’aria già da tempo visto il successo generale delle piattaforme di streaming. L’ultima in ordine di tempo: dal 2022 il listino di film prodotto da Sony Pictures Entertainment arriverà in esclusiva su Netflix dopo la finestra di passaggio nelle sale (solitamente a distanza di 18 mesi). Dunque, una volta che Morbius, Uncharted, Bullet Train con Brad Pitt e il sequel animato di Spider-Man: Un nuovo universo saranno approdati al cinema, si potranno vedere in digitale sul servizio streaming di Los Gatos. L’accordo, però, non include i film in uscita nei prossimi mesi, ovvero Spider-Man: No Way Home e Venom: La furia di Carnage.

La partnership fra Sony e Netflix non sarà a breve termine e includerà anche i capitoli futuri dei franchise molto seguiti come Jumanji e Bad Boys. Inoltre, prevede che la piattaforma di streaming accederà al catalogo storico di Sony e della sua succursale Columbia; in più ogni titolo che gli studios decideranno di mandare solo ed esclusivamente in streaming troverà casa appunto su Netflix. Sebbene quest’ultima avesse già un accordo in esclusiva con Sony Animation (ha acquisito infatti I Mitchell contro le macchine, in arrivo il 30 aprile), altri film Sony recenti che hanno saltato le sale, per esempio Greyhound con Tom Hanks, sono stati distribuiti altrove (in questo caso specifico su Apple Tv+).

Si tratta di un’alleanza significativa sotto molto punti di vista, anche se per ora riguarda solo gli Stati Uniti, ma molto probabilmente sarà estesa. Da una parte, infatti, lo streaming si accaparra un buon numero di film di successo, incluso alcuni titoli Marvel, con l’arrivo in futuro dei prossimi capitoli di Spider-Man, Venom e altri spin-off dell’Uomo ragno; dall’altra Sony conferma la sua volontà di non fondare una propria piattaforma di streaming: di recente molti competitor hanno creato delle destinazioni digitali ad hoc (Disney con Disney+, Universal con Peacock, Warner con Hbo Max e Paramount con Paramount+), mentre questo studios continuerà la sua politica da battitore libero, confermando nel frattempo che nei prossimi anni continuerà a produrre lo stesso volume di film.