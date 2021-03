Dal 23 febbraio in radio e in digitale “LUNA” il nuovo singolo di IVAN BRUNACCI, arrangiato e prodotto con Fabio Demartino per StessaStrada Records e L’n’R Productions di Luca Rustici.

“Luna” è una canzone che racconta una storia d’amore qualunque tra un uomo ed una donna che, tra pregi e difetti personali, vivono e si divertono in una Milano dal sapore anni ’90, persi tra locali notturni sui Navigli ed una automobile che si trasforma in camera da letto quando la pulsione romantica si fa sentire all’improvviso.

“Per me – dice Ivan Brunacci – adesso è un’esigenza scrivere e raccontare qualcosa di estremamente normale in un periodo storico mondiale, che di normale non ha più granché, e in questo brano ho voluto proprio raccontare la magia della normalità in una coppia che riscopre o rivive quei momenti ‘normali’ che oggi tutti ricerchiamo.”

Ivan Brunacci, cantautore nato a Milano all’inizio degli anni ‘80, nel 2017 pubblica l’album “È SOLO VITA” che contiene “L’UOMO CHE CAMMINA VELOCE”, “OTTOBRE NOVEMBRE“, “*MIA* STRAVOLTO LA VITA”, “STESSA STRADA” grazie alle quali arriva a “DEEJAY ON STAGE” a Riccione, esibendosi davanti a oltre 10.000 persone sullo stesso palco con Nina Zilli, Fabio Rovazzi, Michele Bravi, Baby K e altri. Nello stesso periodo ha aperto diversi concerti dei Matia Bazar, e ha l’occasione di conoscere Francesco Sarcina con il quale inizia uno scambio di idee musicali tutt’ora in essere e, tra gli altri, il comico Angelo Pintus, che utilizzerà il brano “LE DOMENICHE” in occasione dei suoi spettacoli nei teatri.

Dal 2018 ad oggi Ivan ha voluto dedicarsi alla scrittura come autore, ed insieme ad Alessandro Scaglione, tastierista della P.F.M. ha organizzato e selezionato in tutta la Lombardia cantanti fino ai 14 anni di età per Sanremo Junior, tralasciando momentaneamente la propria carriera artistica.

Ma come si dice, il primo amore non si scorda mai e il 23 febbraio 2021 esce “LUNA” il nuovo singolo che Ivan Brunacci ha scritto e poi arrangiato e prodotto con Fabio Demartino (già autore per Laura Pausini, Tiziano Ferro, J-Ax e molti altri) per la StessaStrada Records e L’n’R Productions di Luca Rustici (autore e produttore multiplatino che ha scritto tra gli altri per Marco Mengoni, Mina, Adriano Celentano).