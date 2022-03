dal-gf-vip-a-uomini-e-donne.-e’-ufficiale:-ecco-chi-diventa-tronista-di-maria-de-filippi,-fan-in-delirio

“Mi affascina l’idea di tornare come tronista” ex gieffino pronto per Uomini e Donne. Uomini e Donne è un dating show molto richiesto e di grandissimo successo, una vetrina formidabile per la popolarità. Non è un caso che un ex gieffino desideri tornare come tronista. Ecco di chi si tratta e che cosa ha affermato esattamente.

Mentre una ex partecipante di Uomini e Donne, Isabella Ricci, si accinge a sposare il fidanzato conosciuto tramite il dating show di Maria De Filippi, un ex gieffino vorrebbe rifare quella straordinaria esperienza.Ecco che cosa ha detto precisamente e come mai è pronto a tornare in pista aprendo il suo cuore, soprattutto dopo il reality re di canale 5.

Uomini e Donne, ecco chi vorrebbe tornare

Uomini e Donne è un programma televisivo nostrano pensato da Maria De Filippi che va in onda su canale 5 ormai dal 1996. E’ stato però dal 2001 che la trasmissione ha assunto le caratteristiche che ha adesso e che hanno fatto la sua definitiva e stabile fortuna che prosegue ancora oggi.

Oltre ai partecipanti che cambiano o ritornano, a rendere frizzante la trasmissione, c’è naturalmente la brillante padrona di casa, e i suoi aiutanti, opinionisti come Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cassino. Tutti loro, insieme ai personaggi che si mettono in gioco nei vari ruoli con lo scopo di trovare l’anima gemella, fanno grande lo show.

Ultimamente uno dei volti più amati di queste ultime edizioni di Uomini e Donne, Isabella Ricci, ha trovato un uomo con cui condividere la vita. Si tratta di Fabio Mantovani che convolerà a nozze con la sua amata tra due mesi. Entrambi realizzeranno così i loro sogni. La trasmissione di canale 5 è così ambita che c’è persino chi vorrebbe tornarci, come nel caso di un ex gieffino che si sente già pronto per una nuova edizione, ma di chi si tratta esattamente?

Chi accoglierà la sua richiesta?

L’ex gieffino desideroso di tornare a Uomini e Donne è Antonio Medugno che nel 2019 è stato corteggiatore della tronista Clarissa Marchese. In un’intervista con SuperGuida Tv ha parlato della sue recente esperienza al Grande Fratello Vip. Lui è rimasto negativamente colpito da Barù e da Alessandro Basciano.

Lui è un modello che ha sfilato per Richmond e ha preso parte a una sfilata di Moschino. “Finora mi affascina di più l’idea di tornare come tronista piuttosto che di partecipare a un altro reality” l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha aggiunto che questa sarebbe un’occasione da cogliere al volo considerando che in questo particolare momento della vita non ha legami.

