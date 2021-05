dal-grande-fratello-alle-sale-operatorie:-l’ex-gieffina-ha-cambiato-vita

Ex GF ospedale – Solonotizie24

Il reality show del Grande Fratello ha permesso al pubblico da casa di poter conoscere numerosi personaggi diventati famosi grazie a questa esperienza, anche se molto di questi sono poi tornati alla loro normale vita, come nel caso di Mary Falconeri. Non a caso, ecco che nel mirino dell’attenzione dei media troviamo una foto che mostra come l’ex del GF abbia cambiato la sua vita.

Come abbiamo avuto moto di spiegare all’inizio del nostro articolo, sono molto i personaggi che hanno raggiunto la notorietà grazie al Grande Fratello Vip, mettendosi in gioco in vari progetti televisivi o trovando comunque la loro strada lavorativa in altri ambiti. Mary Falconeri, ad esempio, nel corso degli ultimi anni è anche diventata una delle social influencer tra le più seguire appartenenti al reality show, ma a quanto pare la sua vita oggi procede su un doppio binario.

La Falconeri, inoltre, nella casa del Grande Fratello aveva anche trovato l’amore con Giovanni Angiloni, anche se i due non hanno mai rivelato quali sono stati i reali motivi che hanno determinato il loro addio. Dunque, non resta che chiedersi: come procede la vita dell’ex gieffina oggi?

Ex GF ospedale – Solonotizie24

Mery Falconeri dopo Il Grande Fratello Vip

Per molto tempo abbiamo avuto modo di vedere Mery Falconeri protagonista del gossip per via della relazione con Giovanni Angioli, anche se i due non molto tempo fa hanno poi deciso di dirsi addio. Dopo il Grande Fratello, dunque, la vita per la Falconeri è cambiata notevolmente.

Il prossimo 8 luglio 2021, infatti, l’ex del reality show si unirò in matrimonio con Giuseppe Schiavello, praticante notaio di Milano, stessa città dove la Falconeri lavoro in qualità di influencer e non solo.

Ex GF ospedale – Solonotizie24

LEGGI ANCHE -> Benedetta Parodi una bomba in costume | La cuoca della tv con curva esplosiva

L’ex del GF in ospedale

Dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello, i concorsi di bellezza e la carriera da influencer, Mary Falconeri ha scelto per sé stessa un percorso molto diverso rispetto a quello che i fan potessero immaginare.

Ex GF ospedale – Solonotizie24

Mary Falconeri, infatti, dopo aver conseguito la laurea in scienze infermieristiche e attualmente lavoro come infermiera a Milano. Non a caso, ecco che nel mirino dell’attenzione dei media troviamo la foto che mostra l’ex del GF in tenuta da lavoro per celebrare la Giornata mondiale dell’infermiere, scatti che raccontano quindi la sua nuova vita e impegno quotidiano.