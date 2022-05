dal-modo-in-cui-ti-bacia-puoi-scoprire-se-ti-ama-davvero:-ecco-cosa-notare

Lo sapevi che dal modo in cui ti bacia puoi scoprire se l’amore è vero? Le emozioni sono difficili da esprimere e ancora di più da interpretare. Spesso ci confondono e non riusciamo a dare la giusta spiegazione. Cerchiamo di trasmettere quello che proviamo nei confronti degli altri usando il linguaggio del corpo, e soprattutto alla persona amata lo diciamo con i baci.

Solo che ci sono tanti modi di baciare. Dipende anche dalla persona che ci ritroviamo a baciare, il modo in cui lo facciamo cambia a seconda di quello che realmente proviamo.

Ecco il significato di otto tipi di bacio:

Bacio sulla guancia

Il bacio sulla guancia è un piccolo gesto di fiducia, spesso lo usiamo per dire “ti voglio bene” oppure potrebbe diventare un’inizio di una relazione amorosa. In generale non è molto romantico ma è un gesto di fiducia e amicizia, e chissà le cose potrebbero cambiare e migliorare.

Bacio d’angelo o sulla fronte

Il bacio sulla fronte indica tenerezza, è un gesto di conforto. Serve quasi sempre a dare sicurezza e protezione, a dire “io ci sarò sempre per te”. Questo tipo di bacio te lo da chi ha voglia di coccolarti e tenerti al sicuro, sembra che non ci sia molta passione, ma chissà che al momento giusto non diventino qualcosa di più.

Bacio sulle labbra

Questo è il primo momento in cui si sfiorano le tue labbra con le sue, di solito le coppie si scambiano baci sulle labbra per dimostrarsi affetto. Il contatto tra le labbra chiuse può essere un abbraccio ed un momento romantico. Può esprimere l’inizio per la scintilla elettrizzante di una storia d’amore.

Bacio passionale

Il bacio passionale è quello in cui ti abbandoni letteralmente. C’è una voglia di conoscersi, mente e corpo sono guidati dall’eccitazione e desiderio. Se ti bacia con foga e le sue mani esplorano il tuo corpo significa proprio che ha tanta voglia di stuzzicarti e vuole passare a qualcosa di serio.

Bacio intorno alle labbra

Il bacio attorno alle labbra è decisamente un bacio romantico, è il bacio dell’amore vero. Quello che ti rende felice e ti fa capire che lui ha tanta voglia di avere un bacio di quelli passionali, dolci ed eccitanti.

Bacio con morso

Un bacio con il morso è come una spezia per il vostro rapporto, è un aggiunta di brio al bacio passionale. Il morso esprime la passionalità e l’ardore che si prova verso il partner. Se oltre a baciarvi con labbra e lingua ci scappa qualche morso la vostra intimità è sicuramente ad un livello molto alto.

Bacio alla francese

Il bacio alla francese o bacio con la lingua è il bacio per eccellenza. Questo tipo di bacio ti dice che entrambi volete di più. Labbra aperte e lingue che si sfiorano e si intrecciano, con dolcezza e passione; se ti bacia così vuol dire che ti desidera e vuole tutto da te.

Bacio sul collo

Il bacio sul collo è un tipo di bacio romantico, passionale e molto erotico. Spesso si porge il collo al proprio partner per dimostrare che ci si fida di lui, ed agli uomini piace molto. Le labbra che sfiorano il collo trasmettono brividi su tutto il corpo e se lui ti bacia così c’è solo un significato: ti desidera ed ha voglia di fare l’amore con te.

