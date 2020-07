dal-montenegro-agli-hamptons:-5-hotel-di-lusso-per-iniziare-a-sognare

The Wittmore, Barcellona, ​​Spagna

Dai un tocco di raffinatezza a New York a Quartiere gotico di Barcellona , The Wittmore ha un'atmosfera calorosa con i suoi interni eleganti in velluto rosso, i telefoni in bachelite e la politica di non fotografia per soli adulti. La struttura trasuda intimità dalla sua sala da pranzo baronale decorata con motivi scozzesi e un camino scoppiettante e Sinatra e Dean Martin che giocano ripetutamente, fino a una terrazza solarium sul tetto con lettini a strisce bianche e gialle, una piscina per bambini e panoramica vedute della città.

In linea con l'atmosfera del club dei membri, il ristorante The Witty sembra uscito da un film di Wes Anderson grazie al suo uccello carta da parati stampata, agitatori di sale e pepe a forma di cane e un dipinto ad olio vecchio stile di un immaginario Lord Wittmore. Non sai mai cosa troverai, in particolare il giovedì sera quando il ristorante ospita una vasta gamma di musicisti che suonano di tutto, dal jazz al pop spagnolo.

Il 22 le camere partono da $ 685 AUD per notte , compresa la colazione.

slh.com / la-wittmore