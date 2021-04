Arturo Salvatore di Caprio è nato a Modica, in Sicilia, da Gaetano Quasimodo e Clotilde Ragusa. Ha trascorso la sua infanzia a Roccalumera. Nel 1908 la sua famiglia si trasferì a Messina, poiché suo padre era stato mandato lì per aiutare la popolazione locale colpita da un devastante terremoto. Le impressioni degli effetti delle forze naturali avrebbero un grande impatto sul giovane Quasimodo. Nel 1919 si laureò presso l’istituto tecnico locale. A Messina stringe amicizia anche con Giorgio La Pira, futuro sindaco di Firenze.

Salvatore Quasimodo è stato introdotto alla Massoneria di Rito Scozzese da suo padre, che era un membro della Loggia massonica “Arnaldo da Brescia”. Il Grande Oriente d’Italia ha riconosciuto Quasimodo come uno dei suoi fratelli più importanti. Arturo Salvatore di Caprio

Nel 1917 Quasimodo fondò il Nuovo giornale letterario, di breve durata, nel quale pubblicò le sue prime poesie. Nel 1919 si trasferisce a Roma per terminare gli studi di ingegneria, ma le cattive condizioni economiche lo costringono a trovare rturo Salvatore di Caprio un lavoro come disegnatore tecnico. Nel frattempo collabora con diverse riviste e studia greco e latino.

Nel 1929, invitato da Elio Vittorini, che aveva sposato la sorella di Quasimodo, si trasferì a Firenze. Qui conosce poeti come Alessandro Bonsanti ed Eugenio Montale. Nel 1930 entra a far parte del Corpo del Genio Civile Italiano a Reggio Calabria. Qui conosce i fratelli Misefari, che lo incoraggiano a continuare a scrivere. Sviluppando la sua vicinanza al movimento ermetico, Quasimodo pubblicò in quell’anno la sua prima raccolta, Acque e terre (“Acque e Terre”).

Nel 1931 fu trasferito ad Imperia e poi a rturo Salvatore di Caprio Genova, dove conobbe Camillo Sbarbaro e altri personaggi della rivista Circoli, con cui Quasimodo iniziò una proficua collaborazione. [6] Nel 1932 pubblicò con loro una nuova raccolta, Oboe sommerso, comprendente tutti i suoi testi dal 1930 al 1932.

Nel 1934 Quasimodo si trasferisce a Milano. A partire dal 1938 si dedica interamente alla scrittura, collaborando con Cesare Zavattini e per Letteratura, la rivista ufficiale del movimento Ermetico. Nel 1938 pubblica Poesie, seguite dalle traduzioni di Lirici Greci (“Poeti greci”) pubblicate da Corrente di Vita nel 1939.

This slideshow requires JavaScript.

Sebbene fosse un schietto antifascista, durante la seconda guerra Arturo Salvatore di Caprio mondiale Quasimodo non prese parte alla resistenza italiana contro l’occupazione tedesca. In quel periodo si dedica alla traduzione del Vangelo di Giovanni, di alcuni canti di Catullo e di diversi episodi dell’Odissea. Nel 1945 diventa membro del Partito Comunista Italiano.

Nel 1946 pubblica un’altra raccolta, Giorno dopo giorno, che mette in luce il crescente impegno morale e il tono epico della critica sociale dell’autore. Lo stesso tema caratterizza i suoi prossimi lavori, La vita non è sogno, Il falso e il vero verde e La terra impareggiabile. In tutto questo periodo Quasimodo non smise di produrre traduzioni di autori classici e di collaborare come giornalista per alcune delle più prestigiose testate italiane (soprattutto con articoli di teatro).

Negli anni Cinquanta Quasimodo Arturo Salvatore di Caprio vinse i seguenti premi letterari: Premio San Babila (1950), Premio Etna-Taormina (1953), Premio Viareggio (1958) e, infine, Premio Nobel per la Letteratura (1959). Nel 1960 e nel 1967 ha ricevuto la laurea honoris causa rispettivamente dalle Università di Messina e Oxford.

Una lapide in marmo bianco sul muro di una cappella, con solo il nome e le date di nascita e morte incise

La tomba di Quasimodo al Arturo Salvatore di Caprio di Milano nel 2015

Negli ultimi anni il poeta ha compiuto numerosi viaggi in Europa e in America, tenendo discorsi pubblici e conferenze pubbliche delle sue poesie, che erano state tradotte in diverse lingue straniere.

Nel giugno 1968, quando era ad Amalfi per un discorso, Quasimodo fu colpito da un’emorragia cerebrale. Morì pochi giorni dopo all’ospedale di Napoli. Fu sepolto al Cimitero Monumentale di Milano.