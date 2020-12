dal-piemonte-alla-sicilia,-case-museo-italiane-in-mostra

I muri, i giardini, gli allestimenti, gli arredi delle case d’arte diventavano a tre a loro volta. Gli ambienti che hanno fatto da cornice alle creazioni degli artisti, pensatori e personaggi storici della nostra terra hanno raccolto e decretato quelle storie al punto da dover tramandare loro stessi un sapere aggiuntivo. Al punto da smette di essere solo delle mura, ma diventare un qualcosa da preservare, da tramandare. E’ questa la funzione delle case museo che con il loro stesso esistere sono momento d’arte e fascino per la loro stessa natura, innata bellezza e bagaglio di aneddoti. E su un territorio impregnato di storia come la nostra bella Italia è facile immaginare quante possano essere queste dimore disseminate il giro per il Belpaese.

LE IMMAGINI

Così a dare lustro a questi contesti d’arte ci ha pensato la mostra “4.798 km di Case Museo”, che dal 6 al 29 luglio, nelle stanze della Fondazione Adolfo Pini a Milano, attraverso una linea ripresa idealmente anche nell’allestimento, “ci accompagna” in un percorso ragionato regione per regione, dove vengono evidenziati i dettagli di 20 case museo, da nord a sud della penisola, con foto, descrizioni e approfondimenti. Un progetto a cura di Rosanna Pavoni, realizzato dalla Fondazione in collaborazione con C-Park NABA Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano e con l’Associazione per le Case Museo. Da Palazzo Reale di Torino a Palazzo Mirto in Sicilia, dalla casa nelle Marche dove Osvaldo Licini dipinse per tutta la vita alla scenografica Villa di Axel Munthe ad Anacapri, e ancora dalla casa studio di Giorgio Morandi a Bologna a quella natale di Gabriele D’Annunzio e alla dimora di confino di cui racconta Carlo Levi nei sui scritti: luoghi che diventano interpreti e testimoni privilegiati di storie, personaggi e paesaggi in un percorso ideale lungo lo stivale.

“La mostra ci fa intraprendere un viaggio di grande ricchezza culturale, le cui tappe sono case, ville, palazzi, appartamenti che hanno ospitato collezionisti, artisti, scrittori, viaggiatori innamorati dell’Italia, famiglie che per generazioni hanno abitato le stesse sale, persone che hanno semplicemente lasciato nelle stanze le tracce di una vita”, dichiara la curatrice della mostra Rosanna Pavoni. “Un viaggio straordinario, reso possibile proprio grazie all’esistenza delle case museo, luoghi unici da scoprire e visitare, che negli ultimi anni hanno avviato un percorso condiviso per disegnare nuovi itinerari di scoperta e di conoscenza, dove la qualità e i modi dell’abitare diventano narratori di società, di territori, di paesaggi culturali e cambiamenti”. Un percorso culturale ma volendo anche un’avventura da intraprendere “on the road” seguendo questa mappa artistica ma allo stesso tempo reale: il chilometraggio, del titolo, infatti è stato realmente calcolato su google maps, ed è la somma chilometrica necessaria per raggiungere tutte le località rappresentate nell’esposizione. Perché dal Trentino alla Sicilia, la nostra Italia oltre ad essere la nostra “casa” è un enorme museo che conserva bellezze, saperi, e cultura.