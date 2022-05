Dal Progetto Lettura alla Legalità, anche la “Don Milani” di Montalbano torna alla normalità

La scuola primaria di Montalbano apre le porte a Simone Frasca per il Progetto Lettura, al dott. Maurizio Calamo e al Comandante Luogotenente Rubbino per l’Educazione alla Legalità

MONTALBANO – Dopo due anni e mezzo di pandemia, gli alunni della scuola primaria “Don Milani” di Montalbano, nel rispetto delle regole anti-Covid ancora vigenti, sono stati spettatori attivi di eventi e manifestazioni culturali che, come afferma il Dirigente Scolastico prof. Silvestro Ferrara, “rappresentano un messaggio di graduale ritorno alla normalità anche nel mondo della Scuola, investendo energie e impegno in attività formative più vicine ai vissuti dei ragazzi e alla loro crescita consapevole e responsabile”.

Sulle note dell’inno Nazionale, ha inaugurato questo ciclo di incontri il dott. Maurizio Calamo, funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in maniera dettagliata ed accattivante, ha illustrato agli alunni delle classi 4^A e 5^A i primi dodici articoli della nostra Costituzione, suscitando in loro interesse e curiosità. Un momento particolarmente emozionante è stato la simulazione delle votazioni: i ragazzi, dopo aver ricevuto la scheda elettorale, si sono recati alle urne per votare il loro candidato e scegliere i delegati al governo.

Altrettanto significativo è stato l’incontro con il Comandante Luogotenente in carica speciale Salvatore Rubbino. Con il suo sorriso e i suoi modi gentili, il Comandante ha catturato l’attenzione dei ragazzi di 4^A e 5^A, desiderosi di ascoltare e conoscere le numerose problematiche che affliggono il loro mondo: prevenzione e repressione dei reati, bullismo e cyber-bullismo, utilizzo e pericoli del web, ma anche il ruolo dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento conclusivo di questo calendario è stato l’incontro, il 4 maggio, con lo scrittore-illustratore Simone Frasca che ha salutato tutti gli alunni della scuola primaria del plesso, lasciando in loro il ricordo di una giornata speciale, volta a promuovere la passione per la lettura. Frasca ha fatto il suo ingresso nella scuola applaudito da tutti, grandi e piccini e, durante i vari incontri, ha presentato i personaggi più conosciuti dei suoi libri, realizzandone anche veloci schizzi. Per gli alunni questo è stato un momento entusiasmante, fatto non solo di domande ma, come ha affermato la maestra Maria Lombardo che ha curato l’organizzazione dell’evento, “è stato un gioco di storie e disegni per avvicinare allegramente i bambini alla lettura”. Tra un disegno e un racconto, Frasca ha spronato i giovani lettori a scoprire le cose partendo dalla carta di un libro: da “Bruno lo Zozzo” ai personaggi dell’Antica Grecia, protagonisti della collana “I Mitici Sei”, fino all’ultimo suo successo, “Clara nella nebbia”.

Queste manifestazioni hanno permesso il ritorno di una Scuola a tuttotondo che, al quotidiano appuntamento con le classiche discipline scolastiche, affianca esperienze formative che arricchiscono culturalmente e personalmente ciascun alunno, nucleo fondante e cuore pulsante del processo di insegnamento-apprendimento.

