Dalila Di Lazzaro, che fine ha fatto l’attrice: dalla malattia all’ultimo incidente | “Un sogno riuscire a camminare”

Dalila Di Lazzaro – Solonotizie24

Dalila Di Lazzaro ha visto la sua vita cambiata radicalmente da un incidente avuto in moto, per il quale ha riportato delle gravissime conseguenze e che ha drammaticamente posto fine alla carriera lavorativa che in quegli anni si trovava nel suo periodo d’oro. Che fine ha fatto oggi l’artista?

Non è la prima volta che Dalila Di Lazzaro parla della sua situazione quotidiana e di come sia cambiata la sua vita dall’incidente in moto a seguito del quale ha battuto la schiena e un pezzo di trapezio le ha strappato dei tessuti nervosi dalla spiana dorsale. Da quel momento in poi l’artista ha cominciato a soffrire di dolore cronico neuropatico che non le permette di essere libera nei movimenti, costretta a prendere frequentemente la morfina.

Inevitabilmente da quel giorno molte cose per la Di Lazzaro sono cambiate nel quotidiano, ma non di certo la sua grande voglia di vivere, reagire e condurre una vita il più normale possibile.

Dalila Di Lazzaro – Solonotizie24

Dalila Di Lazzaro il racconto della malattia

Negli anni Dalila Di Lazzaro ha raccontato molto spesso la sua convivenza con la malattia che ha stravolto la sua vita, ma che non le ha permesso nemmeno di realizzare alcuni sogni professionale in un momento in cui si trovava all’apice della carriera.

Non a caso, in occasione di una passata intervista parlando appunto della sua malattia Dalila Di Lazzaro ha dichiarato: “Mi sento un po’ in imbarazzo in questo momento in cui tanta gente soffre, però noi siamo veramente dimenticati da tutti. Chi ha il dolore neuropatico non viene considerato, perché non fanno nessuna ricerca, nessuno ci può aiutare”.

Dalila Di Lazzaro – Solonotizie24

La nuova vita dell’attrice

In passato, Dalila Di Lazzaro ha avuto modo di spiegare come abbia speso circa 750mila euro per le sue cure quotidiane, affinché potesse vivere più o meno in modo sereno e tornare a muoversi anche se non come vorrebbe.

Dalila Di Lazzaro – Solonotizie24

L’attrice, successivamente, sulla malattia ha anche dichiarato: “Io da sola mi faccio iniezioni di morfina, nella spina dorsale e nel collo. Quando mi sveglio e faccio due passi, mi arriva subito un dolore molto forte”. Infine: “Ho chiesto di avere una pensione perché ho pagato le tasse per 30 anni– conclude Dalila Di Lazzaro-. Ora non posso fare nulla, così. Ho 70 punti di invalidità, ma bisogna averne 73 per avere un sussidio, quindi sono tagliata fuori”.