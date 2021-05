dall’albero-alla-sedia:-la-mostra-«cambio»-di-formafantasma

Apre il 15 maggio al pubblico del Centro per l’arte contemporanea Pecci di Prato la mostra CAMBIO del duo di designer italiani Formafantasma, un progetto concepito nella sua prima versione alla Serpentine Gallery di Londra e curata da Hans Ulrich Obrist insieme a Rebecca Lewin. Per la nuova formulazione di CAMBIO i designer (Andrea Trimarchi, 1983 e Simone Farresin, 1980) riconosciuti internazionalmente tra i nomi più influenti della loro generazione, in una campo che si estende ben oltre il concetto comune di design, hanno questa volta modulato i temi fondamentali della mostra pensandola in rapporto all’ambiente e l’area della Toscana.

CAMBIO è concepita come un percorso di approfondimento sulle dinamiche che governano L’industria del legno a livello globale, ricostruendone la storia; dalle le sue radici legate all’esplorazione, all’indagine scientifica, commerciale e di conquista di materie prime dei territori coloniali, affermandosi dall’Ottocento in poi come una delle attività produttive di maggior impatto economico ed ecologico del pianeta.

Erbario Formafantasma, Cambio © Margherita Villani

Ma se queste sono soltanto le premesse storiche che accompagnano la mostra, curata per il Pecci di Prato da Cristiana Perella, CAMBIO esplora il ruolo cruciale e la responsabilità del design del presente più stretto nei confronti dell’ambiente proponendo un approccio illuminato che può riscriversi attraverso la filosofia e la politica degli alberi. I Formafantasma, che dall’apertura del loro studio ad Amsterdam hanno firmato progetti e oggetti con alcune dei più importanti brand del design, sono soprattutto dei veri intellettuali che anche in questa occasione pensato in modo realmente creativo e “generativo” al formato della mostra e al senso più profondo del fare design oggi. Come nella prima versione alla Serpentine anche questa volta CAMBIO (articolata come gli anelli del tronco di un albero) è il frutto della collaborazione e dell’intenso scambio intellettuale con alcune delle figure più centrali del dibattito filosofico, ambientale, economico e ingegneristico attorno a tali tematiche. Abbiamo chiesto ai Formafantasma di descriverci più dettagliatamente lo spirito del progetto.

Il duo di designer Formafantasma. Ph. Renee de Groot

CAMBIO arriva al Pecci dopo la prima versione londinese, dato che il tema e proprio il cambiamento, la “bioprospezione” vi chiedo: cos’è mutato in questo passaggio?

«Abbiamo aggiunto tre differenti parti; la mostra alla Serpentine era fondata su un costante dialogo con professionisti del mondo della scienza e della filosofia di istituzioni di base a Londra, nel caso del Pecci abbiamo incluso questo rapporto con l’arte e ci sembrava opportuno visto il luogo che ci ospita ed è così che abbiamo pensato di aggiungere un’opera di Giuseppe Penone, il cui lavoro pensiamo sia fondamentale. Una parte della mostra a Londra verteva poi sulle pratiche coloniali e la struttura contemporanea dell’industria del legno e dato che ci troviamo in Toscana abbiamo aggiunto del materiale preso in prestito dall’erbario tropicale custodito a Firenze che nacque in connessione al colonialismo Italiano: un brano della storia Italiana che i più tendono a dimenticare e ci sembrava importante proporre. La terza parte riguarda poi un aspetto nuovamente legato al territorio: la selvicultura toscana e la sua fondamentale relazione con l’architettura: tanti grandi edifici storici fiorentini come l’Opera del Duomo o Palazzo Vecchio sono tutti costruiti con una specie precisa di legno che è l’abete bianco -Albiens alba- che fu coltivato in modo intensivo dai monaci in epoca rinascimentale. In CAMBIO facciamo riferimento proprio a questi alberi e al Silvomuseo che è un luogo particolare situato in Vallombrosa, nato per la coltivazione e la conservazione di abeti bianchi. Un esempio perfetto di come natura e cultura non siano concetti separati ma assolutamente interconnessi».

Giuseppe Penone, Albero in torsione destra, 1989 legno di larice 792 × 26 × 30 cm foto © Luigi Gariglio

È anche un modo di pensare in termini radicalmente diversi il significato che attribuiamo al concetto di spazio espositivo

«Il Silvomuseo è un caso di museo a cielo aperto dove gli alberi vengono fatto crescere per secoli, cosa che non succede più altrove con lo scopo, in caso di incendi o danneggiamenti degli storici palazzi di Firenze, di poter restaurarli nuovamente impiegando queste essenze originali nelle dimensioni di tagli di legname che in questo momento non esistono più altrove. Quando si pensa a problemi di tipo ecologico non si pensa mai che tali problematiche siano anche connesse al patrimonio di tipo culturale, ma in questo caso ad esempio è evidente».

Come si è evoluta in questi anni la vostra idea di design?

«Il significato che attribuiamo al design è sempre in evoluzione e in cambiamento anche per noi. Quello che abbiamo capito dell’esperienza di CAMBIO, e che magari alcuni possono ricevere come un esercizio non direttamente legato al design, è che in realtà questo approccio è per noi totalmente e intimamente interconnesso con il fare design ed è un perfetto esempio di come il ruolo di un designer possa essere inteso oggi come research developer esterno alle aziende per uno sviluppo ecologico di quello che un brand si propone di fare. Ciò che stiamo facendo può essere applicato come metodo; ad esempio in questo momento siamo lavorando con un’importante azienda del mobile guardando alla loro produzione, studiando la loro filiera per rimetterla in relazione alla foresta, cioè laddove loro estraggono materia prima per la loro attività e capire insieme in che modo una struttura produttiva possa diventare realmente ecologica in connessione con il bioma di riferimento».

Il design è inteso quindi non solo come progetto ma per ripensare completamente il processo?

«Pensiamo che non tutto si possa risolvere a livello del prodotto ma anche a livello strategico ed è quello che stiamo cercando di fare e di proporre».

Formafantasma, Cambio (Installation view, Serpentine Galleries, 2020). Photo credit: George Darrell

Nella vostra formazione mi sembra che conti di più l’influenza dell’arte che dell’industrial design, un certo tipo di approccio e sensibilità che si fonda più sull’attitudine, piuttosto che alle forme degli oggetti alla rivisitazione degli stili, è così?

«In parte è senz’altro così, dopodiché ci sono indubbiamente designer che hanno condizionato la nostra formazione. Pensiamo ad esempio, più dal punto di vista intellettuale che da quello del design del prodotto, a Enzo Mari ma anche all’approccio dei Castiglioni che non era quello del disegno ma era quello più processuale che portava al prodotto, una sensibilità che sicuramente si avvicina di più al nostro metodo. Allo stesso tempo siamo piuttosto consapevoli del passato ma di certo non ci interessa ripeterlo perché non ci interessa la nostalgia, non è una dimensione sulla quale lavoriamo».

©Margherita Villani, Formafantasma CAMBIO, Vallombrosa

Il mondo della comunicazione ha investito il nostro linguaggio di buzzword come ‘sostenibilità’ impoverendola forse del suo valore. Per voi cosa significa pensare e produrre sostenibilmente?

«È un termine molto abusato; non critichiamo l’approccio dei designer che eseguono seguendo un brief o un trend ma noi siamo interessati a una visione più olistica di quello che può fare il designer e siamo convinti che se nel passato si poteva pensare di risolvere le cose solamente dal punto di vista “formale”, oggi come designer, questo approccio non sia più sostenibile. Quando si pensa al dopoguerra gli architetti e designer dovevano aiutare a ricostruire il mondo, in quel contesto c’era bisogno di forma, di produzione di oggetti, di beni, oggi più che il bisogno di metterne in produzione di nuovi si deve ripensare a come questi vengono realizzati. Ovviamente in tale prospettiva va anche riformulato il modo in cui il designer opera, altrimenti saremo sempre destinati a fare un continuo restyling del passato. Crediamo che l’ecologia, che purtroppo molti vivono come un passaggio frustrante o una negazione di possibilità, sia in realtà la chance più sensata che abbiamo per andare oltre il postmoderno come pensiero. Per questo pensiamo che il presente sia un momento interessante in cui vivere».

Erbario Formafantasma, Cambio © Margherita Villani

Pensate che le aziende e i grandi gruppi siano pronti a questa visione?

«Non è semplice ma se non riusciamo a portare avanti questo proposito con le aziende lo facciamo in modo indipendente».

Nell’ideazione dei vostri progetti quanto conta la commistione di esperienze sensoriali diverse?

«È decisamente importante. Quando si presenta un lavoro in un formato e questo formato nel caso specifico è la mostra, c’è la necessità di tradurre le idee che abbiamo in un’esperienza spaziale e quindi qui il designer rientra in campo: ma non è che questo implichi necessariamente produrre “oggetti”, lo facciamo quando ha senso farlo. Nel caso di CAMBIO per noi non lo aveva, quindi si utilizzano altri sensi, altri medium e crediamo che quando si discute di ecologia sia fondamentale coinvolgere altri sensi e anche un livello di comprensione non esclusivamente intellettuale ma anche sensoriale. Per questi motivi abbiamo lavorato con Sissel Tolaas che è un’amica che stimiamo molto con la quale stiamo lavorando anche in questo momento, Sissel fa un lavoro sull’odore (e non sul profumo) impiegandolo come un linguaggio, una forma di comunicazione, ci sembrava un buon modo di immergere i visitatori nell’atmosfera della mostra con gli odori della realtà di cui stiamo trattando».

Vallombrosa Formafantasma, Cambio © Margherita Villani

CAMBIO è anche una piattaforma di dialogo con alcune delle menti più importanti del dibattito intellettuale contemporaneo È arrivato il momento di pensare in termini rivoluzionari al nostro rapporto con l’ambiente?

«La mostra ha diverse anime: una parte è sicuramente didattica e vuole essere veramente accessibile e comprensibile perché crediamo fortemente alla dimensione formativa, un’altra parte si contestualizza più specificamente il tema che vogliamo approfondire: perché CAMBIO non è una mostra “sul legno” ma è una mostra sulla governance dell’industria di estrazione del legno, riguarda quelle che sono le politiche estrattive che regolano questa complessa struttura, allo stesso tempo però non potevamo guardare a tutto questo senza pensare che stiamo trattando degli esseri viventi quindi in sostanza è un percorso che cerca di trovare più empatia con quello che facciamo e con i materiali che utilizziamo, e certamente di ripensare la figura umana in relazione a questi nuovi paradigmi. La cosa che più ci fa riflettere ultimamente, e che non abbiamo ancora scandagliato propriamente, è il fatto che per lungo tempo il design nelle migliori delle ipotesi si sia concentrato sui bisogni umani, ma nel farlo si è dimenticato che ecologia significa comprendere il legame simbiotico con le altre specie. Pensare al nostro benessere significa pensare al benessere dell’ecosistema. CAMBIO rappresenta un piccolo passo in quella direzione, un tentativo di stabilire più empatia verso l’esistente perché pensiamo sia l’unico modo per progredire con uno spirito più costruttivo.

Nella preparazione della mostra c’è qualcosa che avete scoperto che ha cambiato il vostro punto di vista su questa materia oppure qualcosa che avete imparato e che ha già cambiato il vostro approccio?

«Senza dubbio ci ha dato l’opportunità di comprendere in modo più profondo quello che facciamo, una cosa che ci ha fatto molto riflettere e che lavorando a questo progetto abbiamo cominciato a studiare i database dei materiali disponibili online sotto forma di plug-in per software di rendering, scoprendo come in questi programmi ci siano moltissimi legni di specie protette che si possono scaricare per renderizzare i propri prodotti. Questo a nostro avviso è un aneddoto molto esemplificativo che dice moltissimo su come si lavora nel mondo del design e sul modo inconsapevole con i quali progettiamo. Da qui la riflessione su come anche gli strumenti di rappresentazione che usiamo siano fallaci e non aggiornati, tale consapevolezza sul modo in cui i software di rappresentazione influenzino la progettazione ci ha molto interessato».

Vallombrosa Formafantasma, Cambio © Margherita Villani

L’altro tema che accompagna naturalmente CAMBIO è il concetto di tempo: una dimensione che sembra essersi annullata nella percezione della realtà

«A che punto inizia la produzione, ad esempio di una sedia? La produzione inizia quando taglio la fetta di legno, quando ne tornisco una gamba? O comincia quando l’albero inizia a crescere? Perché se iniziamo a pensare alla produzione in relazione alla sua totale ecologia, vuol dire che se ad esempio pensiamo a un tavolo in marmo, quell’oggetto ha iniziato a prodursi milioni di anni fa. Il tempo è ciò che accomuna le riflessioni alla base di questi esempi, ma anche a noi stessi come designer alla nostra vita e alla nostro percorso che non possiamo pensare soltanto vincolato alla nostra generazione: questo è il motivo per il quale abbiamo iniziato ad insegnare nel dipartimento di geo-design a Eindhoven e crediamo così profondamente nella didattica, perché pensiamo che le nostre idee siano più radicali del nostro lavoro.