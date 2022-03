Dall’elettricità al biometano: la lenta riconversione della centrale messinese

Il viaggio de La Repubblica attraverso la transizione energetica italiana, la serie di articoli che segue da vicino i progetti di solare ed eolico in Italia e le numerose difficoltà che si trovano ad affrontare, fa tappa a San Filippo del Mela, Messina. Qui fa discutere il progetto del gruppo A2A, che vuole trasformare il proprio impianto inquinante con un pacchetto di investimenti che prevede fra l’altro la produzione di 18,5 Megawatt di energia a partire dalla gassificazione dell’immondizia.

Il progetto, però, si è fermato di fronte al no della commissione regionale per le Valutazioni di impatto ambientale, che ha motivato la sua scelta spiegando che l’impianto “non è previsto nel piano provinciale per i rifiuti”. Il gruppo A2A ha fatto ricorso al Tar, ma per il momento i giudici, pronunciandosi però solo sulla richiesta di sospensiva, hanno dato loro torto e così, per ora, l’impianto si ferma.

La storia della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela è cominciata 4 anni fa, quando in Sicilia, per porre fine all’annoso problema delle discariche, era stata prevista la costruzione di due impianti di incenerimento. Così il gruppo A2A, che nel frattempo aveva rilevato da Edipower la centrale di San Filippo del Mela, portò avanti la proposta di costruire una centrale termoelettrica che trasformasse in energia 510mila tonnellate di rifiuti all’anno.

Il progetto, però, si era trovato fin da subito ad affrontare il malcontento della popolazione locale, che aveva dato il via a una lunga serie di manifestazioni, appoggiate anche da Legambiente, che sfociarono in un referendum consultivo a San Filippo e nel paese vicino, Gualtieri Sicaminò. Il risultato fu una schiacciante maggioranza del no.

Si trattava, però, di una consultazione consultiva, che non impedì al gruppo A2A di andare avanti con il suo progetto.

Parallelamente il movimento No inceneritore andava crescendo, potendo contare anche sull’appoggio del movimento 5 stelle, e arrivando nel 2018 al “no” del Consiglio dei ministri. “L’inceneritore progettato dalla A2A, aveva dichiarato in quell’occasione il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, non era compreso nel piano rifiuti”.

Vedendosi costretto a cambiare i propri piani il gruppo A2A sostituì il progetto con quello attuale: la costruzione di un impianto di biometano, una struttura con caratteristiche ben diverse, assicura la multiutility: “Il progetto presentato a San Filippo del Mela prevede l’impiego delle migliori tecnologie disponibili e tutte le procedure previste dall’iter autorizzativo per la realizzazione di questa tipologia di infrastrutture sono state portate avanti con rigore e professionalità, rispondendo puntualmente alle richieste di approfondimento pervenute”.

Il nuovo progetto avrebbe un risvolto positivo anche dal punto di vista dei sindacati. Il via libera all’impianto eviterebbe, infatti anche gli esuberi, come spiega Daniele David, leader della Fiom in provincia di Messina: “L’investimento creerebbe cento posti di lavoro e salvaguarderebbe il ruolo strategico della centrale elettrica. Siamo ovviamente favorevoli”.

La commissione Via-Vas (Commissione Valutazione Impatto Ambientale), però si oppone, spiegando che la nuova finirebbe per assorbire più immondizia di quella prodotta in tutta la provincia. La medesima obiezione viene portata avanti dalla rete Zero Waste : “La società di raccolta rifiuti, sottolinea Egidio Majo, il leader locale del comitato che per anni si è battuto contro la proposta di realizzare un termovalorizzatore in zona, ha individuato due impianti: uno a pochi chilometri da San Filippo del Mela, a Monforte Marina, e uno nella zona jonica. Così da noi finirebbero per arrivare i rifiuti da tutta la Sicilia. Non ha senso”.

