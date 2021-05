damante:-“sogno-una-famiglia-con-elisa-visari”,-poi-parla-di-giulia-de-lellis

Andrea Damante è uno degli ospiti della puntata di oggi de Il Punto Z. Tommaso Zorzi ospiterà il deejay nel nuovo appuntamento di mercoledì 12 maggio, insieme ad Andrea Zelletta e Natalia Paragoni e non solo. Un appuntamento imperdibile per i fan di Damante, ma anche per i fan degli ormai ex Damellis. E dopo le ultime dichiarazioni di Andrea pare che i Damellis non abbiano più possibilità di tornare. Giulia De Lellis è felice insieme a Carlo Beretta, così come Damante è fidanzato con Elisa Visari. Oggi ha usato per lei delle parole che avranno gelato i fan che ancora sperano nella reunion tra Andrea e Giulia, ma è molto improbabile che accada.

Mai dire mai, è certo, ma Andrea si è raccontato nell’intervista a Zorzi mostrando un lato di sé che ancora non aveva mostrato. Non aveva mai parlato molto della fidanzata Elisa Visari, si mostrano insieme sui social network da un bel po’ ormai però non si è mai sbilanciato sul loro rapporto. Lo ha fatto con Tommaso, nella puntata de Il Punto Z in arrivo stasera alle 20,45 su Mediaset Play. Il Dama ha ammesso che non si aspettava di incontrare un amore così:

“Non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa e io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”

Ha frenato sulle nozze, ma pare abbia fatto capolino in lui la voglia di diventare papà. Sarà Elisa quella giusta? Lui sembra certo di sì e soprattutto sicuro del sentimento che prova per lei. Damante è molto innamorato di Elisa Visari, così tanto da aver ammesso che fino a poco fa era affetto dalla sindrome di Peter Pan. Insomma, ha voglia di crescere e mettere su famiglia. Non succederà con Giulia, di cui ha parlato.

Con l’amico Zorzi Andrea ha aggiornato i fan su Tommaso Kowalski, il tenero cagnolino che aveva preso insieme alla De Lellis. Fino a poco tempo fa il cucciolo trascorreva del tempo sia con Giulia sia con Andrea, ma non è più così. Damante ha spiegato che per il bene del cane hanno deciso di non farlo vivere più in condivisione. Queste le sue parole:

“Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui”

C’è stato tempo e modo anche di parlare di eventuali ritorni di Andrea Damante in televisione. Ha confermato che l’anno scorso hanno proposto a lui e Ignazio Moser di entrare insieme nella Casa, ma non hanno accettato. “Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica”, ha detto. E in effetti ci sono state novità rilevanti nella sua carriera da deejay.