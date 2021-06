damiano-carrara,-avete-mai-visto-la-sua-casa?-quel-dettaglio-non-passa-inosservato-affatto

Damiano Carrara, avete mai visto la sua casa? Sui social, spuntano alcuni scatti: quel dettaglio non passa assolutamente inosservato.

Avete mai visto la casa di Damiano Carrara? Fonte Foto: Instagram

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Damiano Carrara. Giudice di Bake Off Italia, conduttore televisivo e celebre chef, il bel fiorentino decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, sia chiaro, non si limita soltanto alla sua sfera professionale e lavorativa, ma che si estende anche a livelli social. Con un profilo Instagram attivissimo e, soprattutto, seguitissimo, il buon Carrara non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico. Se lo spulciate con attenzione, infatti, riuscirete a rintracciare scatti non soltanto appartenenti alla sua realtà lavorativa, ma anche a quella privata.

Leggi anche –> Damiano Carrara non l’aveva mai detto prima d’ora: succede durante le riprese di Bake Off

È proprio per questo motivo che siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che lo ritraggono all’interno della sua casa. Ecco, a questo punto vi chiediamo: voi l’avete mai vista? Se la risposta dovesse essere negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio! A partire dal soggiorno fino alla cucina, vi mostreremo tutto quello che occorre sapere sulla casa di Damiano Carrara.

Damiano Carrara, avete mai visto la sua casa? È favolosa!

È proprio sul suo canale social ufficiale, sul quale è attivissimo, che siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti della casa di Damiano Carrara. Voi l’avete mai vista? Ebbene: ci pensiamo noi a mostrarvela!

Leggi anche –> Damiano Carrara, clamoroso: tutti di stucco, riguarda due donne famosissime

Da quanto traspare dalle foto che sono condivise sulla sua pagina Instagram ufficiale, vi assicuriamo: la sua casa del celebre chef è davvero straordinaria. E, soprattutto, presenta uno stile molto moderno e giovanile. Siete curiosi di saperne di più? Ci pensiamo immediatamente:

Fonte Foto: Instagram

Con questo tenerissimo ritratto di famiglia, vi “presentiamo” il salotto di casa Carrara. Oltre alla bellezza di Damiano, della sua fidanzata Chiara e del loro cane, non si può affatto fare a meno di notare l’ampio divano che li ospita di colore chiaro. In effetti, tutta la dimora del buon Carrara presenta un arredamento molto chiaro.

Con un questo simpaticissimo e divertentissimo video, Damiano Carrara si mostra all’interno del suo soggiorno. Parquet di marrone chiaro, pareti chiare e divani di colore beige, la “zona giorno” della dimora del buon fiorentino si mostra più che accogliente, spaziosa e ricca di tutti gli elementi utili per trascorrere delle ore in totale relax. Voi, però, avete notato quel dettaglio? Se guardate con attenzione il video, sembrerebbe che ci sia anche un “secondo piano” con delle poltroncine. Davvero incredibile, vero?

Fonte Foto: instagram

Eccolo qui, Damiano Carrara in compagnia del suo bassotto in cucina. Anche questa, così come tutta la casa presenta dei colori davvero chiarissimi.

Cosa ne pensate? Vi piace la casa di Damiano?