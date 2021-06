damiano-carrara,-clamoroso:-tutti-di-stucco,-riguarda-due-donne-famosissime

Damiano Carrara ha raccontato ‘qualcosa’ che nessuno si aspettava: riguarda due donne famosissime.

Damiano Carrara sorprende tutti: riguarda due donne molto famose

Damiano Carrara non ha assolutamente bisogno di presentazioni; il pasticcere, in questi anni, è stato ed è ancora oggi, al timone di molte trasmissioni. L’abbiamo visto destreggiarsi nel tanto seguito programma Cake Star-Pasticcerie in sfida, insieme a Katia Follesa. Nel 2017 ha iniziato a lavorare nel ruolo di giudice a Bake Off Italia-Dolci in forno, affiancato da Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, e da Benedetta Parodi, conduttrice del programma.

Impossibile non ammirarlo! Damiano, in un’intervista rilasciata a Panorama.it, ha raccontato un po’ della sua vita e dei traguardi raggiunti. Ma proprio qui, ha rivelato un particolare clamoroso, legato a due donne famosissime.

Damiano Carrara, clamoroso: riguarda due donne molto famose, è incredibile!

Damiano Carrara, come abbiamo anticipato, in un’intervista a Panorama.it, del 2019, ha raccontato un po’ di sè, parlando del suo inizio, e dei tanti traguardi raggiunti. Il pasticcere ha raccontato di essere cresciuto in una famiglia umile, e di aver cercato la sua strada, mollando tutto a 18 anni e volando all’estero.

Piccoli passi che l’hanno condotto a grandi risultati e il merito, come da lui svelato, è stato anche di suo fratello. Allora, erano in procinto di aprire il loro terzo Carrara Pastries, in California: “Un piccolo impero che nessuno ci ha regalato”. Ma proprio a tal proposito, Damiano ha svelato un clamoroso particolare, se così vogliamo chiamarlo.



Alla domanda ‘Le sorelle Kardashain sono vostre clienti?‘, lui ha così risposto: “Sì, loro stanno a Las Calabasas e vengono ogni tanto, ma bevono solo succhi e centrifughe perchè sono sempre a dieta. Tra i nostri clienti ci sono Britney Spears, Aston Kutcher, il cantante dei System of a down”. Una incredibile rivelazione: a quanto pare, sono molti i personaggi famosissimi che si sono recati nei locali della famiglia Carrara.